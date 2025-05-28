Isparta’da 5 Kişilik İşgücü Uyum Programı Başlıyor

Temizlik, Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde 6,5 Aylık İstihdam Fırsatı

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü iş birliğinde, kamusal alanlarda temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla yeni bir İşgücü Uyum Programı başlatılıyor. Toplam 5 kişilik kontenjana sahip olan program, 16 Haziran 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Programa Kimler Başvurabilir?

İşgücü Uyum Programı, özellikle işsiz bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla, bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik düzenleniyor. Programa katılım için aranan başlıca şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

SGK’dan yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak ,

Son bir ayda sigortalı olarak bildirilmemiş olmak ,

Hane halkı toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını (44.209,34 TL) geçmemesi ,

İŞKUR’un başka aktif programlarından yararlanmıyor olmak.

Bu şartları taşıyan adaylar programa katılmak üzere başvuru yapabilecek.

Başvurular ve Kura Detayları

Programa katılmak isteyen adaylar, 28 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını şu kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek:

e-Devlet ,

ALO 170 ,

İŞKUR e-Şube (www.iskur.gov.tr) ,

İl Müdürlüğüne şahsen başvuru.

Katılımcılar noter kurası ile belirlenecek olup, kura çekimi 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.30’da TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Program Nerede Uygulanacak?

Program, TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü Merkez binasında yürütülecek. Katılımcılar, 6,5 ay boyunca kurum bünyesinde kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım işlerinde çalışacak. Bu süre zarfında hem disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılması hem de iş deneyimi oluşturulması hedefleniyor.

Kamuoyuna Önemle Duyurulur

İŞKUR yetkilileri, söz konusu programın özellikle uzun süreli işsizlik yaşayan bireyler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, başvuru sürecine ilgi gösterilmesini beklediklerini ifade etti. Bu tarz uygulamaların hem birey hem kamu yararı açısından önemli olduğunu belirten yetkililer, sürecin adil ve şeffaf şekilde yürütüleceğini bildirdi.

Detaylı bilgi için Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir.