Eğirdir’deki karar sonrası gözler Burdur Gölü’ne çevrildi

Eğirdir Gölü çevresindeki bazı alanların “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmesine ilişkin 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. 14 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararın ardından gözler, benzer koruma düzenlemeleri ve doğal sit alanlarıyla gündeme gelen Burdur Gölü’ne çevrildi. Burdur için de yeni bir karar alınacak mı?

Göller Yöresi'nde doğal sit alanları ve koruma sınırlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıyan önemli bir gelişme yaşandı. Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerini ilgilendiren Eğirdir Gölü koruma kararlarından biri Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

14 Kasım 2026 tarihli ve 33430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, bölgede yeni bir değerlendirme sürecinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.



Eğirdir Gölü’nde 2021 tarihli karar kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11974 sayılı kararla, 5 Ocak 2021 tarihli ve 3357 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu karar, Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırlarında bulunan bazı alanların Eğirdir Gölü Doğal Sit Alanı kapsamında “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkindi. <Cite refs={["turn340474search25","turn340474search1"]}/>

Burada dikkat çeken ayrıntı ise kararın kapsamı. Yürürlükten kaldırılan düzenleme, belirtilen alanların tesciline ilişkin 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıdır. Bu gelişme, Eğirdir Gölü'nün tamamının koruma statüsünün ortadan kaldırıldığı şeklinde değerlendirilmemeli.

Şimdi gözler Burdur Gölü’nde

Eğirdir Gölü'ne ilişkin kararın ardından gözler Göller Yöresi'nin bir diğer önemli doğal değeri olan Burdur Gölü'ne çevrildi.

Yıllardır su seviyesindeki düşüş, kıyı çizgisinin değişmesi ve ekolojik sorunlarla gündeme gelen Burdur Gölü çevresindeki doğal sit alanları da kentin geleceği açısından önem taşıyor.

Özellikle göl çevresindeki koruma sınırlarının tarım, turizm, yerleşim alanları ve yeni yatırımlar üzerindeki etkisi, Burdur kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor.

256 kilometrekarelik alanın durumu merak ediliyor

Burdur Gölü çevresindeki doğal sit alanları ve koruma sınırlarının kapsamı, bölgedeki arazi kullanımı açısından önem taşıyor.

Yaklaşık 256 kilometrekarelik alanı ilgilendirdiği belirtilen koruma düzenlemelerinin geleceği de merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle gölün eski kıyı çizgisi ile günümüzdeki su seviyesi arasındaki farklılıklar, koruma sınırlarının güncel bilimsel veriler ışığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Millet bahçesi, halk plajı ve tarım alanları gündemde

Burdur Gölü çevresindeki koruma kararlarının yalnızca doğal yaşamı değil, bölgedeki ekonomik ve sosyal faaliyetleri de ilgilendirdiği belirtiliyor.

Millet bahçesi, halk plajı, iskele çevresi, tarım arazileri ve göl kıyısındaki kullanım alanlarının mevcut koruma sınırlarıyla ilişkisi önem taşıyor.

Bölgede yapılması planlanan yatırımların ve mevcut alanların kullanım koşullarının belirlenmesinde çevresel hassasiyetlerin yanı sıra kentin ihtiyaçlarının da dikkate alınması bekleniyor.

Burdur Gölü için de Cumhurbaşkanı Kararı gelecek mi?

Eğirdir Gölü için 2021 tarihli kararın kaldırılması, Burdur Gölü çevresindeki doğal sit alanları konusunda da yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Ancak Burdur Gölü için benzer bir karar alındığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Burdur Gölü'nün ekolojik dengesinin korunması, su kaybının önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi önemini korurken, koruma ve kullanım dengesinin bilimsel esaslarla ele alınması bekleniyor.

Burdur kamuoyu Ankara’dan gelecek açıklamayı bekliyor

Eğirdir Gölü hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında Burdur'da da gözler Ankara'ya çevrildi.

Burdur Gölü çevresindeki doğal sit alanlarının sınırlarında bir değişiklik yapılacak mı? Tarım, turizm ve kıyı kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelecek mi?

Şimdilik bu soruların yanıtı belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki süreçte ilgili kurumlardan yapılacak açıklamalar ve olası yeni kararlar, Burdur Gölü'nün geleceği açısından yakından takip edilecek.