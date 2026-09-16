Isparta’da güreş sahası için ilk adım atılıyor

Isparta’da güreş sahası için ilk adım atılıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 16.09.2026 16:59
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Isparta’da güreş sahası için ilk adım atılıyor

Gökkubbe yanında yıllardır atıl durumda bulunan güreş sahası için Isparta Belediyesi harekete geçti. Yapım işi 6 Ekim’de ihaleye çıkacak, kazanan firma çalışmayı 180 günde tamamlayacak.
Isparta’da uzun süredir tamamlanmayı bekleyen güreş sahası için yeni bir süreç başlıyor. Isparta Belediyesi, Gökkubbe Kongre ve Fuar Merkezi yanında bulunan alandaki güreş sahasının yapım işi için ihaleye çıkıyor.
Belediyenin ihale ilanına ilişkin duyurusu yayımlanırken, yapım işinin 6 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ihale sonrasında başlaması planlanıyor. Belediyenin güncel ihale ilanları resmi internet sitesinde yayımlanıyor. 

Yıllardır tamamlanmayı bekliyordu

Gökkubbe yanındaki alanda bulunan güreş sahası, geçmiş yıllarda dönemin belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın döneminde yapımına başlanan ancak tamamlanamayan projeler arasında yer alıyordu.
Yapım sürecinin tamamlanamamasının ardından uzun süre atıl durumda kalan alan, zaman içerisinde kullanılamaz hale geldi.
Şimdi ise Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yeni ihale ile saha için yeniden çalışma başlatılması hedefleniyor.

İhale 6 Ekim’de

Güreş sahasının yapım işi için gerçekleştirilecek ihale, 6 Ekim 2026 tarihinde Isparta Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
İhaleye ilişkin teknik ve idari şartlar ile diğer ayrıntıların EKAP üzerinden takip edilebileceği belirtildi.
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından işi üstlenecek firmaya yer tesliminin yapılması ve yapım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

180 günde tamamlanması planlanıyor

İhale şartlarına göre yer tesliminin ardından yüklenici firmanın yapım işini 180 gün içerisinde tamamlaması öngörülüyor.
Bu takvimin gerçekleşmesi halinde Isparta'nın yeniden önemli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir güreş alanına kavuşması hedefleniyor.

Gül Festivali'nde yağlı güreş heyecanı yaşanabilir

Projenin tamamlanmasıyla birlikte gözler 2027 yılında düzenlenmesi planlanan Gül Festivali'ne çevrilecek.
Güreş sahasının 2027 yılı etkinliklerine yetişmesi halinde, festival programı kapsamında yağlı güreş müsabakalarının yeniden Isparta'da düzenlenmesi gündeme gelebilecek.
Böylece hem Isparta'nın geleneksel spor kültürünün yaşatılması hem de kentin önemli etkinliklerinden biri olan Gül Festivali kapsamında yağlı güreş organizasyonlarının yapılabilmesi için yeni bir alan oluşturulmuş olacak.

Isparta güreşine yeni bir alan

İhale sürecinin tamamlanması, yer tesliminin yapılması ve 180 günlük yapım takviminin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, yıllardır atıl durumda bulunan alan yeniden spor amaçlı kullanılabilir hale gelecek.
Isparta'da güreş camiasının yakından takip ettiği projenin ihale süreci 6 Ekim'de başlayacak.
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