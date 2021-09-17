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Ispartalı çiftçimiz ürünlerini dünyaya satıyor
Ispartalı çiftçimiz ürünlerini dünyaya satıyor
ISPARTA
Tarih:
16.09.2021 17:58
G.Tarihi:
16.09.2021 18:01
57 Okunma
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Ispartalı çiftçimiz Ahmet Kabasakal basınçlı sulama sistemi sayesinde daha kaliteli ürünler elde ediyor, ürününü dünyaya satıyor.
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