Isparta’nın Mesirelik Yerleri: Doğayla İç İçe Huzurlu Kaçamaklar

Isparta, doğal güzellikleri ve mesire alanlarıyla doğaseverlere muhteşem fırsatlar sunan bir şehir. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla doğayla baş başa vakit geçirebileceğiniz, piknik yapıp huzur bulabileceğiniz mesirelik yerler şehirde bolca mevcut. İşte Isparta’daki en güzel mesire alanları:

1. Gölcük Tabiat Parkı

Şehir merkezine sadece 12 km uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, volkanik oluşumlu Gölcük Krater Gölü’nün etrafında yer alır. Piknik yapmak için ideal alanlar sunan park, geniş yeşil alanları, yürüyüş parkurları ve göl manzarasıyla huzurlu bir kaçamak sunar. Tertemiz havası ve doğanın sessizliği ile hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez yerlerinden biridir.

2. Ayazma Mesireliği

Isparta’nın en popüler mesire alanlarından biri olan Ayazma, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Zengin bitki örtüsü, geniş yeşil alanları ve serin suları ile yaz aylarında piknik yapmak ve doğanın keyfini çıkarmak isteyenlerin uğrak noktasıdır. Ayazma’da yürüyüş yapabilir, çocuklar için oyun alanlarından faydalanabilir ya da ailenizle keyifli bir piknik yapabilirsiniz.

3. Kovada Gölü Milli Parkı

Kovada Gölü, Eğirdir Gölü’nün devamı niteliğinde olup, Isparta’ya yaklaşık 30 km uzaklıktadır. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Kovada Gölü Milli Parkı, özellikle doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği ve piknik yapmak isteyenler için idealdir. Göl çevresinde yer alan mesire alanları, piknik masaları ve barbekü yerleriyle doğaseverler için huzurlu bir dinlenme alanı sunar.

4. Zindan Mağarası Mesire Alanı

Aksu ilçesi yakınlarında bulunan Zindan Mağarası, doğal ve tarihi güzellikleri ile öne çıkan bir mesire alanıdır. Mağara çevresinde yer alan mesirelik alanlarda piknik yapabilir, tertemiz orman havasını soluyabilirsiniz. Aynı zamanda mağara turu yaparak, Roma dönemine kadar uzanan bu doğal harikayı keşfetme şansı bulabilirsiniz. Serin suların ve ağaçların gölgesinde dinlenmek için mükemmel bir mekandır.

5. Eğirdir Gölü Çevresi

Eğirdir Gölü, sadece doğasıyla değil, çevresindeki mesire alanlarıyla da Isparta’nın en çok tercih edilen noktalarından biridir. Gölün çevresinde çeşitli piknik alanları, yürüyüş yolları ve kamp yerleri bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında serinlemek ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Eğirdir, göl manzarası eşliğinde ailenizle piknik yapabileceğiniz ve güneşin batışını izleyebileceğiniz keyifli bir mekandır.

6. Süleyman Demirel Mesire Alanı

Isparta şehir merkezine oldukça yakın olan Süleyman Demirel Mesire Alanı, geniş ormanlık alanları ve piknik alanlarıyla dikkat çeker. Özellikle hafta sonları Isparta halkının sıkça tercih ettiği bu alan, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve dinlenme yerleri ile aileler için ideal bir kaçış noktasıdır.

7. Melikler Yaylası

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Melikler Yaylası, doğayla baş başa kalmak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor. Temiz havası, soğuk kaynak suları ve yemyeşil doğasıyla bilinen bu yayla, yaz aylarında piknik yapmak ve yayla havası solumak isteyenlerin gözde mekânlarından biri. Yürüyüş rotaları ve çadır kampı için uygun alanlarıyla doğaseverler için huzurlu bir kaçış noktasıdır.

8. Yazılı Kanyon Milli Parkı

Sütçüler ilçesi yakınlarındaki Yazılı Kanyon, sadece doğasıyla değil, tarihi dokusuyla da öne çıkan bir yer. Kanyonun içinde yer alan mesire alanlarında piknik yapabilir, serin suların yanında doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda kanyonun tarihi dokusunu keşfederken, doğa yürüyüşleri yaparak temiz hava alabilirsiniz. Yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe olmak için ideal bir mekan.

9. Çamyayla Mesire Alanı

Senirkent ilçesinde yer alan Çamyayla Mesire Alanı, çam ağaçlarıyla çevrili geniş piknik alanlarına sahip. Doğayla baş başa huzur dolu bir gün geçirmek isteyenler için ideal olan bu mesire alanı, aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve piknik için uygun alanlar sunar. Şehir merkezine biraz uzak olmasına rağmen sakinliği ve doğasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

10. Çandır Yaka Kanyonu

Eğirdir ilçesinde bulunan Yaka Kanyonu, doğa yürüyüşü ve macera sevenler için benzersiz bir alan sunuyor. Kanyonun içinde yer alan mesire alanları, özellikle piknik yapmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için idealdir. Aynı zamanda kanyonun zorlu yürüyüş parkurlarında doğa keşfine çıkabilir, çadır kampı yapabilirsiniz.

Isparta'nın Mesirelik Yerleri, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için birbirinden farklı güzellikler sunuyor. Göller, yaylalar, kanyonlar ve ormanlar arasında ailenizle veya arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşayabileceğiniz bu alanlar, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için adeta bir cennet. Şehirdeki bu huzurlu kaçış noktalarını ziyaret ederek, doğanın sunduğu güzelliklerle dolu bir gün geçirebilirsiniz.