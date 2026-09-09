Isparta’da yeni OPET istasyonu açılıyor: Tarih belli oldu

Isparta’da yeni OPET istasyonu açılıyor

Açılış 10 Eylül’de

Yeni otogar bölgesine yeni yatırım

Açılışa tüm hemşehriler davetli

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Mahallesi Yeni Otogar Bölgesi’nde hizmete girecek OPET Akaryakıt İstasyonu’nun açılışını duyurdu.Başkan Başdeğirmen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, yeni akaryakıt istasyonunun açılışıgerçekleştirilecek.Açılış programı,düzenlenecek. Başdeğirmen, tüm hemşehrilerini programa davet etti.Isparta’nın gelişen bölgelerinden biri olan Yeni Otogar Bölgesi’nde hizmete girecek istasyon, bölgedeki akaryakıt ihtiyacına yönelik yeni bir seçenek sunacak.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, paylaşımında istasyonusözleriyle duyurdu.Başkan Başdeğirmen’in paylaşımında yer alan bilgilere göre açılış programının detayları şöyle:Çünür Mahallesi Yeni Otogar Bölgesi10 Eylül Perşembe17.00