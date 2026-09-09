Isparta’da yeni OPET istasyonu açılıyor: Tarih belli oldu

Isparta’da yeni OPET istasyonu açılıyorIsparta’da akaryakıt sektörüne yeni bir yatırım daha kazandırılıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Mahallesi Yeni Otogar Bölgesi’nde hizmete girecek OPET Akaryakıt İstasyonu’nun açılışını duyurdu.
Açılış 10 Eylül’deBaşkan Başdeğirmen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, yeni akaryakıt istasyonunun açılışı 10 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek.
Açılış programı, Çünür Mahallesi Yeni Otogar Bölgesi’nde düzenlenecek. Başdeğirmen, tüm hemşehrilerini programa davet etti.
Yeni otogar bölgesine yeni yatırımIsparta’nın gelişen bölgelerinden biri olan Yeni Otogar Bölgesi’nde hizmete girecek istasyon, bölgedeki akaryakıt ihtiyacına yönelik yeni bir seçenek sunacak.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, paylaşımında istasyonu “Şehrimize kazandırdığımız yeni yatırımlardan biri” sözleriyle duyurdu.
Açılışa tüm hemşehriler davetliBaşkan Başdeğirmen’in paylaşımında yer alan bilgilere göre açılış programının detayları şöyle:
Yer: Çünür Mahallesi Yeni Otogar Bölgesi
Tarih: 10 Eylül Perşembe
Saat: 17.00
Isparta’da yeni bir yatırım daha hizmete girerken, açılış programına tüm hemşehriler davet edildi.