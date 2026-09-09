Yalvaç’ta Alt ve Üst Yapı Hamlesi! Başkan Mustafa Kodal: "Vaatlerimizin %90’ını Tamamladık"

Yalvaç’ta Alt ve Üst Yapı Hamlesi! Başkan Mustafa Kodal: "Vaatlerimizin %90’ını Tamamladık"
ISPARTA
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Yalvaç’ta Alt ve Üst Yapı Hamlesi! Başkan Mustafa Kodal: "Vaatlerimizin %90’ını Tamamladık"

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, ilçede yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları ile belediyenin mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 27 mahallede altyapı çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Başkan Kodal, altyapısı ve toprak oturması tamamlanan her noktada vakit kaybetmeden asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını müjdeledi.
 

"Çökme Tamamlanmadan Asfalt Atmayacağız"

Seçim atmosferi veya geçici çözümlerle hareket etmediklerini vurgulayan Başkan Kodal, sürdürülebilir belediyecilik anlayışına dikkat çekti. Üst yapı çalışmalarıyla ilgili net bir yol haritası izlediklerini belirten Kodal, şu ifadeleri kullandı:
 
"Biz altyapının bittiği, çökmenin durduğu ve oturmanın tamamlandığı her noktada asfaltı anında atacağız. Çökmesi tamamlanmayan bir yere asfalt atma şansımız yok; aksi halde çökme ve dalgalanmalar yaşanıyor. Yeni bir asfalt tesisi satın almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Yolunu ve Suyunu Getiremeyen Bir Belediyeden Bu Noktaya Geldik"

Görevel geldikleri günden bu yana hem araç filosunu güçlendirdiklerini hem de temel hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Kodal, geçmiş dönemle kıyaslama yaparak şunları söyledi:
 
"Görevi teslim aldığımızda 5 okul yıkılmış durumdaydı. Karşımızda yolunu yapamayan, suyunu getiremeyen, spor tesisini yıllarca bitiremeyen bir belediye vardı. Biz bu memleketi teslim aldığımız gün 'bir sonraki seçimi' değil, 'geleceği' düşünerek çalışmaya başladık. İkinci ekskavatörümüzü, dördüncü beko loderimizi ve mini ekskavatörlerimizi filomuza kattık."

"2,5 Yılda Vaatlerin %90'ı Gerçekleşti"

Seçim sürecinde verdikleri sözlerin arkasında durduklarını belirten Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, "Seçim öncesinde verdiğimiz vaatlerin %90’ını yaklaşık 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamladık. Biz bu yola çıkarken zorlukları biliyorduk ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
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