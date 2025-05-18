Isparta’da Yaz Sıcağına Tatlı Bir Çözüm: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde 20 Farklı Dondurma Çeşidi!

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarına en tatlı çözüm Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi'nden geliyor! Geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla Isparta'nın sevilen tatlı durağı, dondurma reyonlarıyla da fark yaratıyor.

20 Farklı Lezzet, Tek Adres!

Nur Pastanesi, Demirköprü Şubesi'nde yer alan dondurma çeşitleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Kakaolu, sade, Korkuteli’nin meşhur yanık dondurması, vişneli, limonlu, tahinli, bitter çikolatalı, fıstıklı, bal bademli, fındık krokanlı, karadutlu, cevizli, orman meyveli, böğürtlenli, karamelli, muzlu, çilekli ve kavunlu olmak üzere tam 20 farklı dondurma çeşidi ile yazın serinliğini damağınızda hissedeceksiniz.

Doğal ve Taptaze Malzemelerle Hazırlanıyor!

Nur Pastanesi’nin dondurmaları, tamamen doğal ve taze malzemelerle günlük olarak hazırlanıyor. Özellikle Korkuteli’nin yanık dondurması, eşsiz aromasıyla müşterilerin favorisi olmayı başardı.

Alo Paket Hizmeti ile Serinlik Kapınıza Gelsin!

Sıcak yaz günlerinde evinizden çıkmadan da bu eşsiz dondurma lezzetine ulaşabilirsiniz. Alo Paket Hattı: 0 532 552 42 84 / 0 543 932 05 32 numaralarını arayarak siparişinizi verebilir, serinliği kapınıza kadar getirtebilirsiniz.

Adres: Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta

Çalışma Saatleri: Gece 02:00’a kadar açık!

Yazın tadını çıkarırken serinlemenin en lezzetli yolunu arıyorsanız, Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi sizi bekliyor!



