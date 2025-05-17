SDÜ’lü Öğrencilerden Engellilere Yönelik Anlamlı Proje



Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin toplumsal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdikleri "Geleneksel Oyunlarla Engelsiz Bir Gün" projesi kapsamında Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli bireylerle bir araya gelindi.



Toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmayı ve onların sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında GölcükTabiat Parkı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Organizasyonunu Eliz Organizasyon’un üstlendiği etkinliklerde, Keloğlan ve Nasreddin Hoca karakterleriyle yüz boyama etkinliği düzenlenirken, DJ Nilgün’ün performansıyla da katılımcılar doyasıya eğlendi. Ayrıca, geleneksel oyunlar (halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca…) ile hem eğlenildi hem de sosyal bağlar güçlendi.



Projenin hayata geçirilmesinde Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Uğur Özay, Yaren Ayaz, Tolgahan Karakulak, Meryem Kaçmaz, Merve Ertekin, Teslime Şen ve İzem Önal aktif rol oynadı. Proje ekibi adına konuşan Uğur Özay, “Bu projeyi planlarken öncelikli amacımız, engelli bireylerle güçlü bir bağ kurmak ve onlara özel bir gün yaşatmaktı. Katılımın ve geri dönüşlerin bu kadar yüksek olması bizi çok memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.