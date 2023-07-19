Başkan Tural’dan emlakçılara destek sözü

Isparta’da emlak sektöründe faaliyet gösteren esnaflar, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’ı ziyaret ederek, taleplerini ilettiler. Başkan, Tural’dan emlakçılar odası kurulması için destek isteyen emlakçılar, ayakçı diye tabir edilen emlak işiyle uğraşan kimselerin işlerine ket vurduğunu belirttiler.

İlimizde emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren esnaflar, IESOB Başkanı Ahmet Tural’ı makamında ziyaret ettiler. Emlakçılar, Birlik Başkanı Tural’a sorunlarını aktararak çözüm noktasında destek istediler. Emlakçılar adına söz alan Mehmet Altınkaynak, maliye kayıtlarına göre ilimizde 420 emlakçı bulunduğunu belirtti. Emlakçıların tek çatı altında toplanmak istediklerini ifade eden Altınkaynak “ Sayın Başkanım sizlerin de desteğiyle ilimizde bir oda kurmak ve bu kuruluşun çatısı altında faaliyetimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.



KORSAN EMLAKÇILARA DUR DENİLSİN

İlimizde ayakçı diye tabir edilen bazı kişilerin vergi kaydı, resmi evrakları olmadan da bu işleri yapabildiklerini kaydeden Altınkaynak, “Vergi dairesi resmi emlakçıları denetliyor, fakat korsan olarak bu işi yapan ayakçılar için herhangi bir denetim olmuyor. Bizlere meslek belgesi şartı getirildi. Arkadaşlarımız bu belgeyi aldı. Ama elinde belgesi olmayan, yeri , vergi kaydı olmayıp komisyonculuk yapanlar var. Yetki belgesi, oda kaydı, sertifikası önemli. Müşteri emlak ofisine geldiğinde sağlıklı, düzenli hizmet almalıdır. Bizler çalışanlarımızın maaşı, sigortası, işyeri kiramız, elektrik, su faturaları derken aylık hesap ettiğimizde ciddi bir ödememiz var. Ayakçı diye tabir ettiğimiz kişiler hiçbir götürüsü olmadan bizim ekmeğimizle oynuyor. Bizden daha fazla iş yapıyorlar. Belgesi olmadan bu işi yapan yüzlerce kişi var. Kayıt dışı çalışanlar bizlere zarar veriyor. Sektörde olan birisi olarak durumdan oldukça rahatsızız. Biran önce bu konunun çözülmesi ve daha fazla mağduriyetlerin yaşanmaması için sizlerden destek istiyoruz” diye konuştu.



BAŞKAN TURAL’A TEŞEKKÜR ETTİLER