Isparta’da üç araç çarpıştı: Otomobilin gövdesi akordeon gibi büzüştü

Isparta’nın Yedişehitler Mahallesi’nde üç otomobilin karıştığı trafik kazası, geride ağır hasarlı araçlar bıraktı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birinin gövdesi büyük ölçüde ezilirken, bir başka araç evin bahçesine savruldu. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Isparta’da üç araç birbirine girdi

Kaza, Isparta’nın Yedişehitler Mahallesi 156. Cadde üzerinde, Umuda Doğru Rehabilitasyon Merkezi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle üç otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Otomobillerden birinin gövdesi ağır darbe alarak adeta akordeon gibi büzüşürken, bir başka araç yoldan çıkarak yakındaki bir evin bahçesine savruldu.

Kazaya karışan üçüncü otomobilde de ciddi maddi hasar oluştu. Olay yerindeki araçların durumu, çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Araç bahçeye savruldu

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobilin evin bahçesine düşmesi çevrede dikkat çekti. Bahçeye savrulan aracın bulunduğu yerden çıkarılması için vinç kullanıldı.

Kaza nedeniyle 156. Cadde'de trafik bir süreliğine durdurulurken, ekipler bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Yaralılar olduğu öğrenildi

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. İlk bilgilere göre kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. Ancak yaralıların sayısı ve sağlık durumları hakkında henüz kesin bilgi edinilemedi.

Üç aracın karıştığı kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.