Isparta-Antalya Dereboğazı yolunda gerilim hattı yola düştü!

Isparta-Antalya Dereboğazı yolunun Karaöz bölgesinde, yüksek gerilim hattının yola düşmesi nedeniyle trafik çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Olay sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Dereboğazı yolunda tehlikeli anlar yaşandı

Isparta ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli güzergâhlarından biri olan Dereboğazı yolunda, gece saatlerinde tehlikeli bir olay meydana geldi. Karaöz bölgesinde yüksek gerilim hattının yola düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yola düşen elektrik hattı nedeniyle bölgede trafik güvenliği açısından risk oluştu.

Trafik çift yönlü olarak durduruldu

Olayın ardından güvenlik önlemleri alınırken Dereboğazı yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Güzergâhı kullanan çok sayıda araç yolda beklemek zorunda kaldı. Bölgede trafik akışı dururken sürücüler yolun yeniden açılmasını bekledi.

Çalışmaların ardından yol yeniden açıldı

Yola düşen hattın oluşturduğu tehlikenin giderilmesi için gerekli çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Dereboğazı yolu yeniden ulaşıma açıldı ve trafik akışı normale döndü.

Yetkililerden olayın nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılması bekleniyor.