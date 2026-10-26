Isparta’da gece yarısı kaza! Otomobil refüje çıktı

Isparta’da gece saatlerinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri orta refüje çıktı. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili, otomobillerin yarış yaptığı iddiası gündeme geldi.

Kaza Süleyman Demirel Caddesi’nde meydana geldi

Kaza, Isparta’nın Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi’nde, Yaşar Bolat Üst Geçidi yakınlarında saat 23.45 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, caddede seyreden iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Yarış iddiası gündeme geldi

Kazanın ardından iki otomobilin yarış yaptığı öne sürüldü. Ancak kazanın meydana geliş şekli ve yarış iddiasına ilişkin resmî bir açıklama bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kazada maddi hasar oluştu

Gece saatlerinde yaşanan kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz kesin bilgi paylaşılmadı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili bilgilerin netleşmesi bekleniyor.