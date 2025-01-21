Isparta-Eğirdir Karayolunda Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Dün gece Isparta-Eğirdir karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında acı haber geldi. Osman Dinçoğlu’nun (30) kullandığı 03 EN 922 plakalı otomobil ile 15 NZ 424 plakalı bir otomobil çarpıştı.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Osman Dinçoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Dinçoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın nasıl meydana geldiği ve kazanın detayları titizlikle inceleniyor.

Bu üzücü olay, trafik kurallarına uyulmasının ve dikkatli sürüşün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.