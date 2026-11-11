Isparta’da saat 09.05’te hayat durdu! Atatürk saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Isparta’da düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla kentte hayat dururken, vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla Isparta’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Atatürk bir kez daha saygı, özlem ve minnetle anıldı.

Saat 09.05’te Isparta’da hayat durdu

Saatler 09.05’i gösterdiğinde kent genelinde sirenler çalmaya başladı. Siren sesleriyle birlikte vatandaşlar bulundukları yerlerde saygı duruşuna geçti.

Trafikte seyreden araçlar dururken sürücüler ve yolcular da araçlarından inerek anma programına eşlik etti. Meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda yaşanan sessizlik, Atatürk’e duyulan saygının ve özlemin bir kez daha ifadesi oldu.

Sirenler iki dakika boyunca çaldı

10 Kasım kapsamında Isparta merkez ve ilçelerdeki siren sistemleri iki dakika boyunca devreye alındı. Türk Telekom İl Müdürlüğü binası, kaymakamlıklar ve diğer kurum binalarında bulunan sirenlerden sarı ikaz olarak bilinen düz siren sesi duyuldu.

Atatürk 88’inci ölüm yıl dönümünde anıldı

1881 yılında Selanik’te dünyaya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’na önderlik ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük etti. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Aradan geçen 88 yıla rağmen Atatürk, Isparta’da ve Türkiye’nin dört bir yanında saygı, rahmet ve minnetle anılmaya devam ediyor.