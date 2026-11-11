Isparta’da otobüslerde nakit ödeme dönemi sona eriyor!

Isparta’da şehir içi toplu ulaşımda önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren halk otobüslerinde nakit para ile biniş uygulaması kaldırılıyor. Yeni dönemde yolcular ödemelerini Kentekspress kartı, kredi kartı veya karekod üzerinden yapabilecek.

Isparta’da toplu ulaşım kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni uygulamanın tarihi belli oldu. S. S. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından yapılan duyuruya göre, 15 Aralık 2026 itibarıyla şehir içi halk otobüslerinde elden nakit ödeme kabul edilmeyecek.

Ödemeler kart ve karekodla yapılacak

Elektronik Ücret Toplama Sistemi kapsamında uygulanacak yeni düzenlemeyle birlikte otobüslerde nakit ödeme dönemi sona erecek. Yolcular, ulaşım ücretlerini Kentekspress kartı, kredi kartı veya karekod kullanarak ödeyebilecek.

Uygulamayla birlikte toplu ulaşımda elektronik ödeme sisteminin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Vatandaşlara önceden hazırlık uyarısı

Yeni uygulama nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamamaları için Kentekspress kartlarını önceden temin etmeleri ve kart bakiyelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Kentekspress kartlarının satış ve dolum noktaları ile internet üzerinden bakiye yükleme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.kentekspress.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

15 Aralık 2026’dan itibaren Isparta’da halk otobüslerinde nakit ödeme yapılamayacak.