Isparta’da Plakasız Motosikletlere Geçit Yok



Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde plakasız motosikletlere yönelik sıkı kontroller devam ediyor.

07 Temmuz 2025 tarihinde 111. Cadde ile 127. Cadde kavşağında gerçekleştirilen denetimlerde seyir halinde plakasız bir motosiklet tespit edildi. Yapılan kontrollerde motor ve şasi numaraları üzerinden plakası belirlenen motosiklete, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

Benzer bir uygulama, 14 Temmuz 2025 günü saat 02.00 sıralarında Çünür Mahallesi 275. Cadde üzerinde yüksek sesle çevreyi rahatsız eden bir motosikletle ilgili gelen ihbar üzerine yapıldı. Egzozu kırık ve plakasız olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.