Plakasız motosiklet trafikten men edildi

Isparta’da yapılan denetimlerde plakasız bir motosiklet ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

07 Temmuz 2025 tarihinde 111. Cadde ile 127. Cadde kavşağında gerçekleştirilen trafik kontrolünde, seyir halinde olan plakasız bir motosiklet tespit edildi. Motor ve şasi numaraları üzerinden yapılan sorgulamada aracın plaka bilgilerine ulaşıldı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.