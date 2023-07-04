Gram altın: 1,604 TL

Çeyrek altın: 2,577 TL

Yarım altın: 5,138 TL

Cumhuriyet altını: 10,687 TL

ONS altın: 1,926 dolar

Son güncellemelere göre, bayram tatilinin ardından altın fiyatları yükseliş gösterdi. Gram altın 1,600 TL'nin üzerine çıktı. Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisini bekliyor, ancak enflasyonun yıllık bazda sınırlı bir gerileme göstermesi bekleniyor. Ayrıca, dolar/TL kurundaki seyrin altın yatırımcılarının odak noktası olduğu belirtiliyor.İşte güncel altın fiyatları:Dolar, bayram sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişle başladı. Dolar/TL kuru 26,056 seviyesinde işlem görürken, euro ise 2,3956 seviyesinden el değiştiriyor. İngiliz sterlini ise 33,062 TL seviyelerinde bulunuyor.