Isparta’da okul bahçesi kapalı spor alanına dönüştürüldü

Öğrencilerin kış aylarında da rahatça spor yapabilmesi için Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu’nun açık spor sahasının üzeri kapatıldı. Başkan Şükrü Başdeğirmen, yeni alanı ziyaret ederek öğrencilerle voleybol oynadı.

Isparta Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerini de daha iyi koşullarda sürdürebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gülevler Mahallesi’nde bulunan Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu’nun açık spor sahası, okul yönetimi, veliler ve öğrencilerden gelen talep doğrultusunda kapalı hale getirildi.

Daha önce yağışlı ve soğuk havalarda kullanımı zorlaşan saha, yapılan çalışma sayesinde dört mevsim spor yapılabilecek bir alana dönüştürüldü. Böylece öğrencilerin kış şartlarında da okul bahçesinde sportif faaliyetlerini sürdürebilmesinin önü açıldı.

Başkan Başdeğirmen öğrencilerle voleybol oynadı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tamamlanan çalışmayı yerinde görmek üzere okulu ziyaret etti. Spor alanını inceleyen Başdeğirmen, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve voleybol oynadı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başdeğirmen, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirmesinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin yeni taleplerini de dinleyen Başkan Başdeğirmen, belediye olarak eğitime ve gençlere yönelik desteklerin süreceğini belirtti.

Okul yönetimi ve velilerden teşekkür

Okul Müdürü Adnan Çelik, yapılan çalışmanın öğrenciler açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade ederek, daha önce yağmur ve kar nedeniyle açık alanda spor yapmakta zorlanan öğrencilerin artık daha uygun şartlarda faaliyet gösterebileceğini söyledi.

Çelik, öğrencilerin spor yapabilmek için başka bölgelere gitmek zorunda kaldığını hatırlatarak, yeni alanın okul için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin de kendilerine şampiyonluk sözü verdiğini belirten Çelik, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Tarhan da yapılan çalışmanın çocukların spor faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, öğrencilerin kış mevsiminde soğuk hava koşullarından etkilenmeden spor yapabilecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başdeğirmen’den öğrencilere spor ve eğitim tavsiyesi

Ziyaret sırasında öğrencilere seslenen Başkan Şükrü Başdeğirmen, sporun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Gençlere öğretmenlerini dinlemeleri, ailelerine saygılı olmaları ve derslerine önem vermeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Başdeğirmen, dijital cihazlarla geçirilen zamanın da dengeli kullanılması gerektiğini söyledi.

Yeni spor alanının öğrencilerin telefon, tablet ve bilgisayar oyunları yerine fiziksel aktivitelere daha fazla zaman ayırmasına katkı sunacağını belirten Başdeğirmen, yapılan tesisin en iyi şekilde değerlendirilmesini istedi.

Başkan Başdeğirmen, öğrencilerin talebinin yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Siz istediniz, biz yaptık” mesajıyla belediyenin gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.