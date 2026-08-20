Isparta’da özel eğitim için anlamlı dönüşüm: Eski okul yıkılıyor, yenisi geliyor

7 bin 350 metrekarelik alanda çalışma başladı

Sökülen malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Yerine 12 derslikli özel eğitim okulu yapılacak

Yeni okulda birçok özel alan bulunacak

Dil ve konuşma terapi odası,

Hasta dinlenme odası,

Bakım odası,

Uygulama evi,

Bireysel görüşme odası,

Resim ve müzik derslikleri,

Beden eğitimi ve giyinme odaları

Aileler de eğitim sürecinin içinde olacak

Daha güvenli ve daha donanımlı bir eğitim ortamı

Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde özel eğitim alanında önemli bir dönüşüm başlıyor. Depreme dayanıklı olmadığı belirlenen Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun yıkımına başlanırken, aynı alana öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir eğitim kompleksi inşa edilecek.Ayazmana Mahallesi’nde bulunan okulda yıkım çalışmaları başlatıldı. Toplamüzerinde yürütülen çalışmaların kontrollü ve titiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi.Yıkım öncesinde okul binasında bulunan ve yeniden kullanılabilecek durumdakiise sökülerek ayrıştırılıyor.Yıkımdan çıkan kullanılabilir malzemelerin çöpe gönderilmesi yerine ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.Toplanan malzemelerin özellikle vatandaşların evlerindeki çeşitli tamirat ve düzenleme çalışmalarında değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece yıkım sürecinde hem israfın önüne geçilmesi hem de sosyal dayanışmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.Mevcut yapının yıkılmasının ardından aynı alanainşa edilecek.Yeni okulun, özel eğitim öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki becerilerinin ve günlük yaşam yeteneklerinin desteklenmesine yönelik kapsamlı bir yapıya sahip olması planlanıyor.Projede 12 dersliğin yanı sıra öğrencilerin farklı alanlardaki gelişimlerine katkı sağlayacakyer alacak.Yeni eğitim kompleksinde ayrıca öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik çeşitli birimler de bulunacak. Projede;yer alacak.Projede yalnızca öğrencilerin değil, ailelerin de eğitim sürecine daha aktif katılım sağlayabilmesi için özel alanlar oluşturulacak.Bu kapsamdaplanlanırken, okulun idari ihtiyaçları için de gerekli birimler projeye dahil edilecek.Ayazmana Mahallesi’ndeki dönüşümle birlikte mevcut okul yapısının yerine, özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre planlanmış daha güvenli ve modern bir eğitim ortamı kazandırılması hedefleniyor.Hem yıkım sürecinde kullanılabilir malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hem de yeni okulun kapsamlı imkanlarla tasarlanması, projeyi eğitim yatırımının yanı sırahaline getiriyor.