Isparta’da özel eğitim için anlamlı dönüşüm: Eski okul yıkılıyor, yenisi geliyor

Isparta’da özel eğitim için anlamlı dönüşüm: Eski okul yıkılıyor, yenisi geliyorIsparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde özel eğitim alanında önemli bir dönüşüm başlıyor. Depreme dayanıklı olmadığı belirlenen Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun yıkımına başlanırken, aynı alana öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir eğitim kompleksi inşa edilecek.
7 bin 350 metrekarelik alanda çalışma başladıAyazmana Mahallesi’nde bulunan okulda yıkım çalışmaları başlatıldı. Toplam 7 bin 350 metrekarelik alan üzerinde yürütülen çalışmaların kontrollü ve titiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Yıkım öncesinde okul binasında bulunan ve yeniden kullanılabilecek durumdaki kiremit, OSB ve benzeri malzemeler ise sökülerek ayrıştırılıyor.
Sökülen malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaşacakYıkımdan çıkan kullanılabilir malzemelerin çöpe gönderilmesi yerine ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.
Toplanan malzemelerin özellikle vatandaşların evlerindeki çeşitli tamirat ve düzenleme çalışmalarında değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece yıkım sürecinde hem israfın önüne geçilmesi hem de sosyal dayanışmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.
Yerine 12 derslikli özel eğitim okulu yapılacakMevcut yapının yıkılmasının ardından aynı alana Isparta Belediyesi tarafından 12 derslikli Özel Eğitim İş Uygulama Okulu inşa edilecek.
Yeni okulun, özel eğitim öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki becerilerinin ve günlük yaşam yeteneklerinin desteklenmesine yönelik kapsamlı bir yapıya sahip olması planlanıyor.
Yeni okulda birçok özel alan bulunacakProjede 12 dersliğin yanı sıra öğrencilerin farklı alanlardaki gelişimlerine katkı sağlayacak 6 ayrı mesleki atölye yer alacak.
Yeni eğitim kompleksinde ayrıca öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik çeşitli birimler de bulunacak. Projede;
- Dil ve konuşma terapi odası,
- Hasta dinlenme odası,
- Bakım odası,
- Uygulama evi,
- Bireysel görüşme odası,
- Resim ve müzik derslikleri,
- Beden eğitimi ve giyinme odaları
Aileler de eğitim sürecinin içinde olacakProjede yalnızca öğrencilerin değil, ailelerin de eğitim sürecine daha aktif katılım sağlayabilmesi için özel alanlar oluşturulacak.
Bu kapsamda aile eğitimi ve veli bekleme odası planlanırken, okulun idari ihtiyaçları için de gerekli birimler projeye dahil edilecek.
Daha güvenli ve daha donanımlı bir eğitim ortamıAyazmana Mahallesi’ndeki dönüşümle birlikte mevcut okul yapısının yerine, özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre planlanmış daha güvenli ve modern bir eğitim ortamı kazandırılması hedefleniyor.
Hem yıkım sürecinde kullanılabilir malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hem de yeni okulun kapsamlı imkanlarla tasarlanması, projeyi eğitim yatırımının yanı sıra sosyal dayanışmayı da öne çıkaran bir çalışma haline getiriyor.