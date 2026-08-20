Isparta’da ters yönde yakalandı: Cezası tam 90 bin TL Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kuralları ihlal eden bir motosiklet sürücüsüne ağır para cezası uygulandı. Ters yönde ilerlediği tespit edilen sürücünün ayrıca ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Mimar Sinan Caddesi 1738 Sokak üzerinde gerçekleştirilen denetimde ekipler, trafiğe kapalı alanda ters yönde ilerleyen motosikleti durdurdu. Ters yönde ilerlerken yakalandı Edinilen bilgilere göre olay, saat 01.35 sıralarında meydana geldi.

Trafik ekiplerinin denetimi sırasında ters yönde ilerlediği belirlenen motosiklet sürücüsü M.A.K. durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından sürücü hakkında ilgili trafik mevzuatı kapsamında işlem başlatıldı. Toplam 90 bin lira ceza uygulandı Yapılan işlemler sonucunda ehliyetsiz ve trafik kurallarına aykırı şekilde araç kullanımı nedeniyle sürücüye toplam 90 bin TL idari para cezası kesildi.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen denetim sırasında yaşanan olay, trafik kurallarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Denetimler sürüyor Isparta’da özellikle gece saatlerinde trafik ekiplerinin farklı noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Mimar Sinan Caddesi’nde gerçekleştirilen son uygulamada ise ters yönde ilerleyen ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne yüksek miktarda ceza uygulanması dikkat çekti.

