ISUBÜ’de Rekor Yılı: %100 Doluluk Oranıyla Puanlar ve Tercihler Zirveye Tırmandı!

ISUBÜ’de Rekor Yılı: %100 Doluluk Oranıyla Puanlar ve Tercihler Zirveye Tırmandı!
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 03:21
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ISUBÜ’de Rekor Yılı: %100 Doluluk Oranıyla Puanlar ve Tercihler Zirveye Tırmandı!

YKS 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) rekor bir başarıya imza attı. 5 bin 444 kişilik kontenjanının tamamını dolduran üniversitede puanlar ve tercih edilebilirlik oranları tavan yaptı.
 
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesiyle binlerce gencin üniversite heyecanı gerçeğe dönüştü. Geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek isteyen adayların bu yılki gözde duraklarından biri ise Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) oldu. Açıklanan verilere göre ISUBÜ, hem lisans hem de ön lisans düzeyinde ayrılan 5 bin 444 kişilik kontenjanının tamamını %100 doluluk oranıyla kapattı.
 

Rektör Çatal: "Sadece Sayımız Değil, Kalitemiz ve Puanlarımız da Yükseldi"

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, 2026-2027 akademik yılında üniversiteye yeni adım atacak öğrencileri tebrik ederek değerlendirmelerde bulundu. Tercih edilebilirliğin her geçen yıl arttığını vurgulayan Rektör Çatal, şu ifadeleri kullandı:
 
"YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte hayallerinin peşinden koşan gençlerimiz için yeni bir hayatın başlangıç startı verildi. Üniversite olarak bu yıl 5 bin 444 kontenjanımız vardı ve tamamı dolmuş durumda. Ancak bizim için tek sevindirici nokta doluluk değil. Üniversitemizin öğrenci tercih edilebilirliği ve taban puanları da çok daha üst seviyelere tırmandı. Eğitim kalitemizin ve öğrenci odaklı vizyonumuzun karşılık bulduğunu görmek bizleri gururlandırıyor."

Ek Kontenjanlar da Tamamen Doldu

ISUBÜ’ye gösterilen ilginin genel kontenjanlarla sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Çatal, özel kontenjan gruplarında da tam doluluk sağlandığını açıkladı. YÖK’ün yenilikçi politikaları doğrultusunda şehit ve gazi yakınları ile 35 yaş üstü hiç üniversite eğitimi almamış kadınlara ayrılan kontenjanların da tam kapasiteyle dolduğunu ifade eden Çatal, üniversitenin genel doluluk oranının %100’ün de üzerine çıktığını aktardı.
 

"İlk Aylar Zordur" Demeden Uyum Süreci Başlatılıyor

Üniversiteye adım atan gençlerin en çok zorlandığı konulardan birinin yeni çevreye ve eğitim modeline adaptasyon olduğunu hatırlatan Rektör Çatal, oryantasyon ve danışmanlık hizmetlerinin hazır olduğunu müjdeledi:
 
"Üniversiteye başlanılan ilk aylar öğrenciler için zorlu geçebilir. Bizler geniş kapsamlı oryantasyon programlarımız, güçlü danışmanlık ağımız ve Isparta’mızın dış paydaşlarının katkılarıyla öğrencilerimizin yanındayız. Amacımız, üniversitemize gelen her bir gencimizin hiçbir sorun yaşamadan sürece adapte olması ve 2 ya da 4 yıllık eğitim maratonunu başarıyla tamamlamasıdır."
Yeni akademik dönemde kapılarını tam kadro açmaya hazırlanan ISUBÜ, nitelikli eğitimi ve uygulamalı öğretim modeliyle Isparta’ya ve Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.
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