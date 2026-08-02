Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!

Gelendost’ta Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!

Rüzgarın Etkisiyle Hızla Yayıldı

Köy Halkı ve İtfaiye Omuz Omuza Müdahale Etti

Öne Çıkan Detaylar

Olay Yeri: Isparta / Gelendost / Yenice Köyü (Sazlık Alan)

Isparta / Gelendost / Yenice Köyü (Sazlık Alan) Müdahale Edenler: Gelendost Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Su Tankerleriyle Köy Halkı

Gelendost Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Su Tankerleriyle Köy Halkı Son Durum: Yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü.

Yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü. İnceleme: Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililerce araştırma başlatıldı.

Olay, Gelendost ilçesine bağlımeydana geldi. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangın, bölgede etkisini gösteren rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak endişe yarattı. Sazlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.İhbarın ardından bölgeyeekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra Yenice köyü halkı da büyük bir dayanışma örneği göstererek destek verdi. Ekiplerin arazideki müdahalesine vatandaşlar dakatılarak alevlerin önünü kesmek için seferber oldu.Ekiplerin ve köylülerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler daha fazla büyümeden ve çevreye zarar vermeden kontrol altına alındı.