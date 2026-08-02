Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!

Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
ISPARTA
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Gelendost’ta Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyündeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Gelendost Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy halkının ortak müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Rüzgarın Etkisiyle Hızla Yayıldı

Olay, Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyündeki sazlık alanda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangın, bölgede etkisini gösteren rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak endişe yarattı. Sazlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Köy Halkı ve İtfaiye Omuz Omuza Müdahale Etti

İhbarın ardından bölgeye Gelendost Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra Yenice köyü halkı da büyük bir dayanışma örneği göstererek destek verdi. Ekiplerin arazideki müdahalesine vatandaşlar da su tankerleriyle katılarak alevlerin önünü kesmek için seferber oldu.
Ekiplerin ve köylülerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler daha fazla büyümeden ve çevreye zarar vermeden kontrol altına alındı.

Öne Çıkan Detaylar

  • Olay Yeri: Isparta / Gelendost / Yenice Köyü (Sazlık Alan)
  • Müdahale Edenler: Gelendost Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Su Tankerleriyle Köy Halkı
  • Son Durum: Yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü.
  • İnceleme: Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililerce araştırma başlatıldı.
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