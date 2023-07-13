Başkan Çelik'ten Öğrencilere Meslek Lisesi Tavsiyesi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak öğrencilere TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni önerdi. Başkan Çelik, öğrencilere çağın gerekliliklerine uygun teknolojiyle donatılmış, teorik ve uygulamalı derslerin verildiği bu lisenin büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, mezun olan öğrencilerin ticaret ve sanayi alanlarında aranan elemanlar olacaklarını belirtti. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak mezun olan gençlere destek olacaklarını da ifade eden Başkan Çelik, öğrencileri Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih etmeye davet etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.