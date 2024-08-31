30 Ağustos Zafer Bayramı Isparta’da Gururla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102. yıl dönümü, Isparta’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Törenlere, Vali Aydın Baruş başta olmak üzere, Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Av. Osman Zabun, Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, adli, mülki ve askeri erkân, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kahraman gaziler, aziz şehitlerimizin yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi. Ardından, Vali Aydın Baruş Valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Kutlamalar, Hükümet Caddesi’nde düzenlenen resmi geçit töreni ile devam etti. Vali Baruş, Garnizon Komutanı Albay Kahraman ve Belediye Başkanı Başdeğirmen, halkı ve tören gruplarını selamlayarak bayram coşkusunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı törende okundu.

Törenler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği komandolar ve Mehmetçiklerin gerçekleştirdiği geçit töreni, büyük beğeni topladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla töreni izleyen vatandaşlar, askerleri coşkulu alkışlarla selamladı.

Geçit töreninin ardından, şehit yakınları ve gazilerimizin yer aldığı kortej geçişi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, milli bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Ayrıca, aziz şehitlerimiz kabirleri başında dualarla anıldı ve şehit ailelerimiz ile gazilerimiz derneklerinde ziyaret edildi.

Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Gökgöz ve Sönmez ile diğer protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’ni ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya geldi. Ziyaretlerde, Zafer Bayramı’nın anlam ve önemi vurgulandı. Vali Baruş, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlık ruhunu her zaman yaşatması gerektiğini belirtti.

Bu özel gün kapsamında, arabasını şehit yakınları ve gazilerimizin hizmetine sunan 85 yaşındaki Kadir Öztürk’e, Vali Aydın Baruş ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı tarafından plaket takdim edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Isparta’da milli birlik ve beraberlik duygusunun en üst seviyede yaşandığı, gurur dolu anlara sahne oldu.



