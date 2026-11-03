2027’de harçlara zam geliyor! Pasaport, ehliyet ve IMEI ücretleri ne kadar olacak?

2027’de harçlara zam geliyor! Pasaport, ehliyet ve IMEI ücretleri ne kadar olacak?
ISPARTA
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2027’de harçlara zam geliyor! Pasaport, ehliyet ve IMEI ücretleri ne kadar olacak?

2027 yılında uygulanması beklenen harç ve bazı idari para cezalarına ilişkin zam senaryosu gündeme geldi. Yüzde 27,89 oranındaki artış üzerinden yapılan tahmini hesaplamaya göre pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcı başta olmak üzere birçok kalemde yeni tutarlar ortaya çıktı.

Yeni yıl yaklaşırken 2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve cezalardaki olası artışlar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Paylaşılan yüzde 27,89 artış senaryosuna göre hesaplanan tahmini tutarlar, özellikle pasaport çıkarmayı, ehliyet almayı veya yurt dışından telefon getirmeyi planlayanları yakından ilgilendiriyor.

2027 yılında harçlar ne kadar olabilir?

Yüzde 27,89 artış oranının uygulanması durumunda ortaya çıkacağı öngörülen tahmini tutarlar şöyle:

  • 10 yıllık pasaport harcı: 17 bin 150 TL

  • B sınıfı ehliyet harcı: 8 bin 638 TL

  • IMEI kayıt harcı: 69 bin 391 TL

  • Yurt dışı çıkış harcı: 1 bin 599 TL

  • Kırmızı ışık ihlali cezası: 6 bin 395 TL

  • Seyir halinde telefon kullanma cezası: 6 bin 395 TL

  • Alkollü araç kullanma cezası (başlangıç): 31 bin 973 TL

  • Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma cezası: 255 bin 780 TL

IMEI kayıt harcı 70 bin TL’ye yaklaşıyor

Tahmini hesaplamada en dikkat çeken kalemlerden biri IMEI kayıt harcı oldu. Yüzde 27,89 artış senaryosuna göre yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt harcının 69 bin 391 TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

10 yıllık pasaport harcının 17 bin 150 TL, B sınıfı ehliyet harcının ise 8 bin 638 TL olması bekleniyor. Yurt dışına çıkacak vatandaşları ilgilendiren çıkış harcı için hesaplanan tutar da 1 bin 599 TL.

Trafik cezalarında da dikkat çeken rakamlar

Aynı artış senaryosuna göre kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanma cezalarının 6 bin 395 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Alkollü araç kullanma cezasının başlangıç tutarının 31 bin 973 TL, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmanın cezasının ise 255 bin 780 TL olabileceği belirtiliyor.

Kesinleşmiş tarife değil

Söz konusu rakamlar, yüzde 27,89 artış oranının uygulanması halinde ortaya çıkacak tahmini tutarlardır. Henüz kesinleşmiş 2027 tarifesi olarak değerlendirilmemelidir. Nihai ücretler ve ceza tutarları, ilgili resmî düzenlemelerin yayımlanmasıyla belli olacak.

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