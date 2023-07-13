Burdur Şeker Fabrikası, kampanya ve mevsimlik işlerde çalışacak ortaöğretim mezunu kişilere geçici iş imkanı sunuyor. Fabrika, Mekatronik bakım onarımcısı, Bilgisayarlı makine (CNC Operatörü), Kimya laboratuvar teknisyeni, makine teknolojisi teknisyeni ve tarım işçisi (tarla ürünleri) kadrolarında çalışacak kadın ve erkek adayları 18-35 yaş aralığında tercih ediyor.Başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. İlgilenen adaylar, Türkiye İş Kurumu internet sitesini ziyaret ederek başvuru yapabilirler.Fabrikada çalışmak isteyenler için bu geçici iş imkanı önemli bir fırsat olabilir. Başvuruların belirlenen tarihler içinde yapılması gerekmektedir.