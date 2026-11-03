Isparta’da taksicilerden Mehmet Yücedağ’a destek!

Martı TAG üzerinden izinsiz yolcu taşımacılığı iddialarıyla ilgili tartışmalar sürerken Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ’dan açıklama geldi. Yücedağ, taksici esnafının yalnız bırakıldığı yönündeki iddiaları reddederken, Birlik binası önünde toplanan taksiciler de oda yönetimine destek verdi.

Isparta’da Martı TAG uygulaması üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen izinsiz yolcu taşımacılığı faaliyetleriyle ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Taksi esnafının sorunlarına yeterince sahip çıkılmadığı ve ilgili oda yönetiminin gerekli girişimlerde bulunmadığı yönündeki iddialara Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ yanıt verdi.

Yücedağ, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek korsan taşımacılıkla mücadele konusunda göreve geldikleri günden bu yana çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“17 araç yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı”

Isparta genelinde Martı TAG üzerinden izinsiz yolcu taşımacılığı yaptığı öne sürülen toplam 17 aracın yakalandığını belirten Yücedağ, bu süreçte Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ile birlikte girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yücedağ, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle belirtmek isterim ki bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şahsımın görüşüne başvurulmadan hazırlanan, tek taraflı ve objektif habercilik ilkesinden uzak bu haber, odamız ile taksici esnafımız arasında iletişim kopukluğu bulunduğu ve sorunların üzerine gidilmediği şeklinde yanlış bir algı oluşturmaktan ibarettir.

Korsan taşımacılık, göreve geldiğimiz günden bu yana en fazla hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu mücadele kapsamında federasyonumuza ilettiğimiz talepler ve girişimlerimiz doğrultusunda korsan taşımacılığa yönelik ceza ve yaptırımların artırılması konusunda önemli adımlar atılmıştır.”

“Hiçbir esnafımızın hakkının yenilmesine sessiz kalmayız”

Taksi esnafının haklarını korumak için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Yücedağ, denetimlerin ve mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Yücedağ, açıklamasının devamında şu değerlendirmede bulundu:

“Ortada iddia edildiği gibi sessiz kalan, esnafını yalnız bırakan bir oda yönetimi yoktur. Tam aksine, taksici esnafımızın haklarını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüren bir yönetim vardır.

Hiçbir taksici esnafımızın emeğine ve ekmeğine haksız rekabet yoluyla ortak olunmasına bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bizim önceliğimiz haber olmak değil, esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek ve haklarını korumaktır.”

Basına açıklama çağrısı

Hakkında yapılan haberlerde kendisine görüş sorulmadığını belirten Yücedağ, gazetecilerin haber hazırlarken konunun tüm taraflarından bilgi alması gerektiğini söyledi.

Yücedağ, tek taraflı değerlendirmelerin kamuoyunda yanlış algılara yol açabileceğini ifade ederek basında tarafsız ve doğru haberciliğin önemine dikkat çekti.

Taksi esnafından oda yönetimine destek

Yaşanan tartışmaların ardından taksi esnafı da Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği binası önünde bir araya geldi.

Birlik önünde toplanan taksiciler, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ ve yönetimine destek verdi. Esnaf, oda yönetiminin kendilerinin yanında olduğunu belirterek Birlik Başkanı Ahmet Tural ve Başkan Yücedağ’a teşekkür etti.

Isparta’da Martı TAG ve taksi esnafı arasındaki haksız rekabet tartışmaları gündemdeki yerini korurken, korsan taşımacılıkla mücadele ve denetimlerin sürdürülmesi beklentisi öne çıkıyor.