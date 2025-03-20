Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Mart 2025 tarihinde Isparta’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler, Merkez ilçede düzenledikleri operasyonda (Y.E.G.) isimli şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 118 adet uyuşturucu içerikli hap ve 18 gram tütüne emdirilmiş sentetik cannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.