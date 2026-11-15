Isparta’da kimlik ve ehliyet sahiplerine önemli uyarı: Süreye dikkat!

Isparta’da kimlik ve ehliyet sahiplerine önemli uyarı: Süreye dikkat!
ISPARTA
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Isparta’da kimlik ve ehliyet sahiplerine önemli uyarı: Süreye dikkat!

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2026 yılı sonuna kadar 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Isparta’daki vatandaşları da ilgilendiren uyarıda, belgelerin son geçerlilik tarihlerinin kontrol edilmesi istendi.

Isparta’da kimlik kartı ve ehliyet kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir hatırlatma yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde toplam 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gerekiyor.

Geçerlilik süresi sona erecek belgeler nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kimlik ve ehliyetlerindeki tarihleri kontrol etmeleri istendi.

487 bin 596 kimlik ve ehliyet yenilenecek

Açıklanan verilere göre, 2026 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 112 bin 791 kimlik kartı ile 374 bin 805 sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor.

Böylece yenilenmesi gereken belge sayısı 487 bin 596'ya ulaşıyor.

Söz konusu rakamların Türkiye genelini kapsadığı belirtilirken, yenileme süreci Isparta'da yaşayan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor.

Kimlik ve ehliyetlerin geçerlilik süresine dikkat!

Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Sürücü belgelerinde ise geçerlilik süresi ehliyet sınıfına göre 5 veya 10 yıl arasında değişiyor.

Bu nedenle vatandaşların kimlik kartı ve sürücü belgelerinde yer alan son geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Geçerlilik süresi dolan belgelerin kullanılmaya devam edilmesi, resmî işlemlerde ve kimlik doğrulama süreçlerinde sorun yaşanmasına neden olabiliyor.

31 Aralık 2026 herkes için son tarih değil!

Yenileme sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de son tarih meselesi.

2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken 487 bin 596 belge, bu yıl içerisinde geçerlilik süresi sona erecek kimlik kartları ve sürücü belgelerini kapsıyor.

Dolayısıyla 31 Aralık 2026 tarihi, bütün vatandaşların kimlik ve ehliyetlerini değiştirmesi gereken ortak bir son tarih anlamına gelmiyor. Her vatandaşın kendi belgesinde yazan son geçerlilik tarihini esas alması gerekiyor.

Isparta’da kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılacak?

Kimlik kartı veya sürücü belgesinin geçerlilik süresi sona eren vatandaşlar, yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Randevular;

  • randevu.nvi.gov.tr internet adresinden,

  • e-Devlet üzerinden,

  • Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla alınabiliyor.

Randevu sonrasında gerekli belgeler ve başvuru ücretleriyle birlikte Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni kimlik kartı ve sürücü belgeleri, vatandaşların bildirdikleri adreslere gönderiliyor.

Vatandaşlara son gün uyarısı

Yıl sonuna doğru nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekilirken, yenileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması önem taşıyor.

Isparta'da yaşayan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kimlik kartı ve ehliyetlerinin geçerlilik tarihlerini şimdiden kontrol etmeleri, süresi dolacak belgeler için yenileme işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

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