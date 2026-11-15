Isparta’nın tarihi Bey Hamamı’nın 1728 yılına uzanan hikâyesi ortaya çıktı

Isparta kent merkezinin tarihî yapılarından Bey Hamamı, 1728 yılına ait Osmanlı arşiv belgesiyle geçmişine ışık tutuyor. Yapının suyunun nasıl temin edildiğini ve su kanallarının bakımına ilişkin şartları ortaya koyan şer'i senet, asırlık hamamın bilinmeyen tarihine dair önemli ayrıntılar barındırıyor.

Isparta'nın tarihî mirası arasında yer alan Bey Hamamı, geçmişten günümüze ulaşan mimarisi ve Osmanlı dönemine uzanan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Yapının kim tarafından ve hangi tarihte inşa edildiği kesin olarak bilinmese de 1728 yılına ait tarihî bir belge, hamamın geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

Yüzyıllardır kentin sosyal ve kültürel yaşamının bir parçası olan Bey Hamamı, yalnızca mimarisiyle değil, su kaynaklarının kullanımı ve dönemin vakıf kültürünü yansıtan geçmişiyle de öne çıkıyor.

1728 tarihli belge hamamın geçmişine ışık tutuyor

Bey Hamamı'nın tarihine ilişkin en dikkat çekici bilgilerden biri, Hicri 1140, Miladi 1728 tarihli şer'i senette yer alıyor.

Tarihî kayıtlara göre hamamın ilk dönemlerinde kullanılan suyun, çay suyundan ayrılarak bir dolma çeşmede toplandığı ve buradan temin edildiği biliniyor.

Daha sonraki dönemde Amine Hatun isimli bir hayırsever tarafından Andık Deresi'nden şehre getirilen suyun bir bölümünün de hamamın su kanallarına aktarıldığı belirtiliyor.

Bu suyun kullanımına karşılık hamam sahiplerine, su kanallarının bakım ve onarımını üstlenme şartı getirildiği ifade ediliyor. Söz konusu anlaşmanın 1728 yılında şer'i senede bağlanması, Bey Hamamı'nın geçmişine ilişkin önemli tarihî bilgiler arasında yer alıyor.

Klasik Osmanlı hamam mimarisinin izlerini taşıyor

Geleneksel Türk hamam mimarisinin özelliklerini taşıyan Bey Hamamı, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Hamamın sıcaklık bölümünde bulunan geleneksel göbek taşı, yapının dikkat çeken mimari unsurları arasında yer alıyor. Ayrıca sıcaklık bölümünde, her birinde sıcak ve soğuk su akıtan ikişer musluk bulunan toplam sekiz kurna bulunuyor.

Yapının üzerini örten çok pencereli, basık ve alçak kubbe de geleneksel hamam mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtıyor.

Bey Hamamı’nın kar altındaki nostaljik görüntüsü

Bey Hamamı'nın geçmişten günümüze ulaşan karlı fotoğrafı ise Isparta'nın eski kış günlerinden bir kesiti gözler önüne seriyor.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihî yapı, çevresindeki ağaçlar ve karla kaplı bahçesiyle adeta bir kartpostal görüntüsü oluşturuyor. Eski fotoğraf, Isparta'nın geçmişteki kış manzaralarını ve kentin tarihî dokusunu yeniden hatırlatıyor.

Isparta’nın tarihî hafızasında önemli bir eser

Yüzyılların izlerini taşıyan Bey Hamamı, Isparta'nın geçmişten bugüne uzanan kültürel mirasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

1728 tarihli şer'i senette yer alan su kullanımına ilişkin ayrıntılar, yapının yalnızca mimari açıdan değil, Osmanlı dönemindeki sosyal yaşam ve su paylaşımı bakımından da önemli bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.

Tarihî yapının hikâyesi, Isparta'nın kültürel mirasının korunmasının ve geçmişten günümüze ulaşan arşiv belgelerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.