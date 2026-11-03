Isparta’da hayalini gerçekleştirdi! Kadın otobüs kaptanı oldu

Isparta’da hayalini gerçekleştirdi! Kadın otobüs kaptanı oldu
ISPARTA
85 Okunma
0

Isparta’da hayalini gerçekleştirdi! Kadın otobüs kaptanı oldu

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yaşayan Teslime Doğan, otobüs ehliyeti alarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sütçüler TOKİ Sürücü Kursu’nda eğitim alan Doğan, başarısıyla ilçede dikkat çekti.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yaşayan Teslime Doğan, azmi ve kararlılığıyla örnek olacak bir başarıya imza attı. Uzun zamandır hayalini kurduğu otobüs kaptanlığı için eğitim alan Doğan, otobüs ehliyetini alarak hedefine ulaştı.

Sütçüler TOKİ Sürücü Kursu'nda eğitim ve sınav sürecini tamamlayan Teslime Doğan, başarısını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan, paylaşımında Eğirdir ve Sütçüler'in ilk ve tek, en genç kadın otobüs kaptanı olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

“Kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok”

Başarısıyla kadınlara da cesaret vermek isteyen Teslime Doğan, hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Doğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Yapamazsın diyen kimseye kulak asmadan hayallerin peşinden gitsinler, pes etmesinler. Büyük küçük herkese örnek olabildiysem ne mutlu bana. Hayallerin direksiyonuna sıkıca sarılmak tam olarak böyle bir şeymiş.”

Şimdi sıra yeni rotalarda

Otobüs kaptanlığı hayalinin gerçeğe dönüşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Doğan, Tourismo ve Travego marka otobüsleri kullanma hayalinden de söz etti.

“Bugün Eğirdir ve Sütçüler'in ilk ve tek, en genç kadın otobüs kaptanı olmanın gururunu yaşıyorum. Yollardan geçen o Tourismo ve Travego hayalim gerçek oldu. Şimdi sıra yeni rotalarda, yeni hikâyelerde. İnanmaktan ve vazgeçmemekten asla vazgeçmeyin. Zoru başardım.”

Teslime Doğan’ın başarısı, hayallerinin peşinden gitmek isteyen kadınlara ilham veren bir hikâye olarak dikkat çekti.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da 3-4 Kasım elektrik kesintisi: 6 bölgede bakım yapılacak
Isparta’da 680 üniversite öğrencisine iş fırsatı: Günlük 1.375 TL
Isparta’da üreticilere 199 bin 616 marul fidesi desteği
Yalvaç’ta çiğ süt fiyatı 30 TL’ye yükseldi
Isparta’da taksicilerden Mehmet Yücedağ’a destek!
Isparta’da radar noktaları HAYAT 112 uygulamasında!
Isparta’da okul kantinleri tartışması: Sinan Aydın konuştu
Isparta’da hayalini gerçekleştirdi! Kadın otobüs kaptanı oldu
Dereboğazı yolunda zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı
Isparta’da 13 yaşındaki çocuğa darp iddiası!
2027’de harçlara zam geliyor! Pasaport, ehliyet ve IMEI ücretleri ne kadar olacak?
Isparta’da Martı TAG tepkisi: Taksiciler eylem yaptı
Süleyman Demirel doğumunun 102'nci yılında anılıyor
Bedelli askerlik yapacaklara BES müjdesi! Yeni hak geliyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı! e-Devlet dönemi başladı
Isparta 32 Spor, Şanlıurfa'da 4-0 mağlup oldu
Isparta’da ekmek dağıtım aracı devrildi: 2 yaralı
Isparta’yı yasa boğan ölüm: 13 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! Benzin ve motorin artacak
Elektrik faturalarında yeni dönem! 820 TL detayı
Doğal gazda yeni dönem: Isparta, Burdur ve Antalya'nın doğal gaz limitleri belli oldu
Isparta’da 1.259 öğrenciye İŞKUR Gençlik Programı fırsatı
Isparta’da Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Ebru Yaşar konseriyle yaşandı
Isparta’da bıçaklı kavga: Bir kişi sırtından yaralandı
Isparta’da polis aracı ile otomobil çarpıştı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da yaşam alanlarına değer katan adres: NG Alüminyum
Isparta’da yaşam alanlarına değer katan adres: NG Alüminyum
Isparta oto lastik tamiri ve 7/24 yol yardım hizmeti: Lastikçi İbo
Isparta oto lastik tamiri ve 7/24 yol yardım hizmeti: Lastikçi İbo
Genç Odası Takımı Seçerken Kişisel Tarzı ve Günlük İhtiyaçları Birlikte Düşünün
Genç Odası Takımı Seçerken Kişisel Tarzı ve Günlük İhtiyaçları Birlikte Düşünün
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu