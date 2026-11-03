Isparta’da hayalini gerçekleştirdi! Kadın otobüs kaptanı oldu

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yaşayan Teslime Doğan, otobüs ehliyeti alarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sütçüler TOKİ Sürücü Kursu’nda eğitim alan Doğan, başarısıyla ilçede dikkat çekti.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yaşayan Teslime Doğan, azmi ve kararlılığıyla örnek olacak bir başarıya imza attı. Uzun zamandır hayalini kurduğu otobüs kaptanlığı için eğitim alan Doğan, otobüs ehliyetini alarak hedefine ulaştı.

Sütçüler TOKİ Sürücü Kursu'nda eğitim ve sınav sürecini tamamlayan Teslime Doğan, başarısını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan, paylaşımında Eğirdir ve Sütçüler'in ilk ve tek, en genç kadın otobüs kaptanı olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

“Kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok”

Başarısıyla kadınlara da cesaret vermek isteyen Teslime Doğan, hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Doğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Yapamazsın diyen kimseye kulak asmadan hayallerin peşinden gitsinler, pes etmesinler. Büyük küçük herkese örnek olabildiysem ne mutlu bana. Hayallerin direksiyonuna sıkıca sarılmak tam olarak böyle bir şeymiş.”

Şimdi sıra yeni rotalarda

Otobüs kaptanlığı hayalinin gerçeğe dönüşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Doğan, Tourismo ve Travego marka otobüsleri kullanma hayalinden de söz etti.

“Bugün Eğirdir ve Sütçüler'in ilk ve tek, en genç kadın otobüs kaptanı olmanın gururunu yaşıyorum. Yollardan geçen o Tourismo ve Travego hayalim gerçek oldu. Şimdi sıra yeni rotalarda, yeni hikâyelerde. İnanmaktan ve vazgeçmemekten asla vazgeçmeyin. Zoru başardım.”

Teslime Doğan’ın başarısı, hayallerinin peşinden gitmek isteyen kadınlara ilham veren bir hikâye olarak dikkat çekti.