Dereboğazı yolunda zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı

Isparta-Antalya kara yolunun Bucak Kargı köyü mevkiinde tır ile iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Isparta-Antalya kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Dereboğazı güzergâhının Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü mevkiinde yaşanan kazaya bir tır ve iki otomobil karıştı. Çarpışmada otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı.

Tır ile iki otomobil çarpıştı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A. R. K. yönetimindeki 07 AE 996 plakalı tır, E. F. D. idaresindeki 32 DT 066 plakalı otomobil ve B. B. kontrolündeki 07 BAL 050 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Çarpışmada yaralanan 32 DT 066 plakalı otomobilin sürücüsü E. F. D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kolluk ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, kazanın 32 DT 066 plakalı otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.