Isparta’da okul kantinleri tartışması: Sinan Aydın konuştu

Isparta’da okul kantinleri tartışması! Başkan Aydın’dan açıklama

Okul kantinlerinde satılan yiyecekler üzerinden gündeme gelen “gıda terörü” tartışmasına Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Sinan Aydın’dan yanıt geldi. Aydın, kantinlerin düzenli olarak denetlendiğini belirterek ailelere güven mesajı verdi.

Isparta’da okul kantinlerinde satılan yiyecekler ve çocukların sağlıklı beslenmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Okul güvenliği kapsamında gerçekleştirilen bir toplantıda gündeme gelen kantin ürünlerine ilişkin eleştirilerin ardından Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Sinan Aydın açıklamalarda bulundu.

Kantinlerde satılan ürünlerin güvenilir olduğunu savunan Aydın, okullardaki kantinlerin ilgili kurumların oluşturduğu komisyonlar tarafından düzenli olarak denetlendiğini söyledi.

Okul kantinleri ayda en az bir kez denetleniyor

Kantinlerdeki denetimlerin belediye, kolluk kuvvetleri, okul aile birlikleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirildiğini belirten Aydın, denetimlerin en az ayda bir kez yapıldığını ifade etti.

Oda yöneticileri olarak kendilerinin de kantinleri ziyaret ettiğini aktaran Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Belediyemiz, kolluk kuvvetlerimiz, okul aile birliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü'nden oluşan komisyonumuzla ayda mutlaka bir kez kantinlerimiz sürekli denetleniyor. Biz de oda yöneticisi olarak her ay ortalama 5-10 kantini ziyaret ediyor, eksik ve fazlalıkları yerinde görüyoruz.”

“Ailelerimiz gönül rahatlığıyla ürünleri tüketebilir”

Kantinlerde satılan yiyeceklerin sağlıklı ve güvenilir olduğunu düşündüğünü belirten Aydın, ailelerin çocuklarının kantinlerden alışveriş yaparken endişe duymaması gerektiğini savundu.

Isparta’nın gıda güvenliği konusunda iyi bir noktada olduğunu dile getiren Aydın, “Isparta'mız şu an Türkiye’nin belki de en sağlıklı gıda ürünlerinin tüketildiği illerin başında geliyor. Ailelerimiz gözü kapalı ürünlerimizi tüketebilir” dedi.

Zincir marketlerden alınan ürünlere dikkat çekti

Kantinlerdeki tartışmaların ardından satışlarda düşüş yaşandığını öne süren Aydın, bazı ailelerin zincir marketlerden aldıkları indirimli ürünleri çocuklarının beslenme çantalarına koyduğunu belirtti.

Bu durumun kantin esnafı açısından farklı bir algı oluşturduğunu ifade eden Aydın, okul logolu ürünlerin hazırlanmasının bu konuda çözüm olabileceğini dile getirdi.

Aydın ayrıca okullardaki kantinlerde kapalı paket ürünlerin ve özellikle noodle ürünlerinin bulunmadığını söyledi.

Kantinlerde denetimlerin sürmesi isteniyor

Çocukların sağlıklı beslenmesinin önemine dikkat çeken Aydın, kantinlerde herhangi bir aksaklık görülmesi durumunda okul yönetimlerine, okul aile birliklerine ve ilgili kurumlara bildirim yapılabileceğini ifade etti.

Esnaf olarak yılda en az iki kez genel toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, çocuk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerin önem taşıdığını vurguladı.

Isparta’da okul kantinlerine ilişkin tartışmalar sürerken, velilerin beklentisi ise çocukların tükettiği gıdaların güvenilir olması ve denetimlerin düzenli şekilde devam etmesi.