Atabey Ovası Sulaması’nda sahada inceleme

Atabey Ovası Sulaması’nda sahada inceleme
ISPARTA
G.Tarihi: 16.09.2026 16:59
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Atabey Ovası Sulaması’nda sahada inceleme

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, Isparta’daki Atabey Ovası Sulaması Modernizasyonu kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, 181. Şube Müdürü Sinan Çadırcı’nın, Isparta’da yapımı devam eden Atabey Ovası Sulaması Modernizasyonu çalışmalarını sahada incelediği bildirildi.

Çalışmalar yerinde incelendi

DSİ ekipleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunan Çadırcı’nın, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve uygulamaları yerinde değerlendirdiği belirtildi.
Atabey Ovası Sulaması Yenileme Projesi, Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yürütülüyor. DSİ’nin proje bilgilerinde, modernizasyonun 13 bin 834 hektarlık tarım arazisinin basınçlı borulu sistemle sulanmasını hedeflediği belirtiliyor.
Projenin geçmiş süreçlerinde de saha incelemeleri gerçekleştirilmiş, DSİ ve Dünya Bankası heyetlerinin katılımıyla çalışmaların son durumu değerlendirilmişti.

Paylaşımın altında Dinar yorumu

DSİ’nin paylaşımının altına bazı vatandaşlardan farklı bölgelerdeki sulama ve altyapı çalışmalarıyla ilgili yorumlar da geldi.
Bir vatandaş, Dinar ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri’ndeki ıslah çalışmalarının yarım kaldığını ve yaklaşık üç yıldır çalışma yapılmadığını ileri sürerek DSİ yetkililerinden Dinar’a da ilgi gösterilmesini istedi.
Aynı yorumda, Akarsu bağlantısındaki yolda devam eden kaymalar bulunduğu da ifade edildi.
Söz konusu ifadelerin, DSİ’nin açıklaması değil, paylaşımın altında yer alan vatandaş yorumu olduğu belirtildi.

Atabey’de gözler projenin tamamlanmasında

Atabey Ovası Sulaması Modernizasyonu, bölgedeki tarımsal üretim açısından önem taşıyan projeler arasında yer alıyor. DSİ’nin resmi proje dokümanlarında modernizasyonun sulama sistemindeki kayıpların azaltılması, sulama altyapısının yenilenmesi ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amaçlarıyla yürütüldüğü belirtiliyor.
Sahadaki çalışmaların ilerleyişi, bölgedeki üreticiler tarafından da yakından takip ediliyor.
 
 
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