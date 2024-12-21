Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Yalvaç’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Yalvaç ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüphelinin ikametgâhında arama yapıldı.

Aramalarda toplam 255 gram kubar esrar, 8 gram reçine esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 8 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma", "Yasadışı Kenevir Ekimi" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla operasyonlarına devam edeceklerini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.