Isparta’da Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Ebru Yaşar konseriyle yaşandı

Isparta’da Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Ebru Yaşar konseriyle yaşandı
ISPARTA
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Isparta’da Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Ebru Yaşar konseriyle yaşandı

Isparta’da Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, fener alayı ve Ebru Yaşar konseriyle büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Isparta Belediyesi önünden başlayan fener alayında sokaklar Türk bayraklarıyla renklendi. Binlerce vatandaş, Isparta Valiliği önünde düzenlenen Ebru Yaşar konserinde Cumhuriyet Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadı.

Isparta sokakları Cumhuriyet coşkusuyla aydınlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Isparta’da düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Isparta Belediyesi önünden başlayan fener alayında protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen Ispartalılar, Cumhuriyet Bayramı’nın gururunu ve sevincini sokaklara taşıdı. Kırmızı beyaz bayraklarla renklenen yürüyüşte, millî birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Fener alayına katılan vatandaşlar, Cumhuriyet’in 103 yıllık mirasını ve bağımsızlığın değerini bir kez daha hep birlikte hissetti.

Binlerce vatandaş Ebru Yaşar konserinde buluştu

Fener alayının ardından kutlamalar, Isparta Valiliği önünde düzenlenen Ebru Yaşar konseriyle devam etti. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde, Cumhuriyet Bayramı coşkusu müzik ve eğlenceyle taçlandı.

Ispartalılar, 29 Ekim’in gururunu hep birlikte yaşarken konser alanında renkli görüntüler oluştu. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler, kentte bayram heyecanını gece boyunca sürdürdü.

Başkan Şükrü Başdeğirmen’den teşekkür mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhuriyetimizin 103. yılını Isparta’da büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, fener alayının Isparta Belediyesi önünden başladığını ve sokakların Cumhuriyet sevinciyle aydınlandığını ifade etti.

Başdeğirmen, fener alayının ardından Isparta Valiliği önünde düzenlenen Ebru Yaşar konserinde binlerce hemşehrisiyle bu coşkuyu birlikte yaşadıklarını belirterek etkinliklere katılan vatandaşlara ve sanatçı Ebru Yaşar’a teşekkür etti.

Başkan Başdeğirmen, mesajını Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak tamamladı.

Cumhuriyetimizin 103. yılı gururla kutlandı

Isparta’da fener alayı ve konserle devam eden 29 Ekim kutlamaları, vatandaşların yoğun katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk bayraklarıyla aydınlanan sokaklar ve binlerce kişinin bir araya geldiği konser alanı, Cumhuriyet’in ortak değerleri etrafında buluşan Isparta’nın bayram sevincine sahne oldu.

 

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