Isparta’da 1.259 öğrenciye İŞKUR Gençlik Programı fırsatı

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğinde 1.259 üniversite öğrencisinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı düzenlenecek. Yedi ay sürecek program için başvurular 29 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ise 5 Kasım’da gerçekleştirilecek.

İŞKUR Gençlik Programı için başvurular başladı

Isparta’da üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir istihdam ve deneyim fırsatı sunuluyor. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1.259 öğrenciye katılım imkânı sağlanacak.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, çalışma alışkanlığı ve iş disiplini kazanmalarını desteklemeyi amaçlayan programın yedi ay sürmesi planlanıyor.

Başvurular 2 Kasım’da sona erecek

İŞKUR Gençlik Programı’na katılmak isteyen öğrenciler, 29 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirilebilecek. Dileyen öğrenciler, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne giderek de başvuruda bulunabilecek.

Kura çekimi 5 Kasım’da yapılacak

Programa katılacak öğrencilerin belirlenmesi için noter kura yöntemi uygulanacak.

Kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

Kontenjan: 1.259 kişi

Başvuru tarihleri: 29 Ekim-2 Kasım 2026

Noter kura tarihi: 5 Kasım 2026

Kura saati: 09.30

Kura yeri: SDÜ Batı Yerleşkesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Toplantı Salonu

Program başlangıcı: 30 Kasım 2026

Program bitişi: 28 Mayıs 2027

Program süresi: 7 ay

Öğrenciler haftada en fazla 3 gün katılacak

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında haftalık yararlanma süresi, günlük 7,5 saat olmak üzere haftada en fazla 22,5 saat ve üç gün olarak uygulanacak. Program kapsamında cumartesi ve pazar günleri de çalışma yapılabilecek.

Programla öğrencilerin üniversite yaşamları sırasında iş deneyimi edinmeleri, çalışma hayatına ilişkin becerilerini geliştirmeleri ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

Hangi alanlarda faaliyet yürütülecek?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencilerinin farklı alanlarda deneyim kazanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Programın kapsadığı alanlar arasında şunlar bulunuyor:

Sürdürülebilir kampüs faaliyetleri

Kampüs altyapı ve bakım çalışmaları

Sosyal ve kültürel faaliyetler

Akademik ve idari faaliyetler

Toplumsal hizmet ve iş birliği çalışmaları

Öğrenci gelişimi ve uyum faaliyetleri

Dijital dönüşüm ve inovasyon

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi

İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir?

Duyuruda belirtilen şartlara göre programa katılmak isteyen öğrencilerin, Süleyman Demirel Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekiyor.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ile kaydını dondurmuş veya pasif durumda bulunan öğrenciler program kapsamına alınmıyor. Ayrıca adayların, İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanıyor olmaması şartı aranıyor.

Öğrencilerin başvuru öncesinde duyuruda belirtilen tüm katılım şartlarını incelemeleri önem taşıyor.

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, İŞKUR Gençlik Programı için başvurular 2 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Programa katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.