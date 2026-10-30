Isparta’da 1.259 öğrenciye İŞKUR Gençlik Programı fırsatı
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğinde 1.259 üniversite öğrencisinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı düzenlenecek. Yedi ay sürecek program için başvurular 29 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ise 5 Kasım’da gerçekleştirilecek.
İŞKUR Gençlik Programı için başvurular başladı
Isparta’da üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir istihdam ve deneyim fırsatı sunuluyor. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1.259 öğrenciye katılım imkânı sağlanacak.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, çalışma alışkanlığı ve iş disiplini kazanmalarını desteklemeyi amaçlayan programın yedi ay sürmesi planlanıyor.
Başvurular 2 Kasım’da sona erecek
İŞKUR Gençlik Programı’na katılmak isteyen öğrenciler, 29 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve İŞKUR e-Şube üzerinden gerçekleştirilebilecek. Dileyen öğrenciler, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne giderek de başvuruda bulunabilecek.
Kura çekimi 5 Kasım’da yapılacak
Programa katılacak öğrencilerin belirlenmesi için noter kura yöntemi uygulanacak.
Kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:
Kontenjan: 1.259 kişi
Başvuru tarihleri: 29 Ekim-2 Kasım 2026
Noter kura tarihi: 5 Kasım 2026
Kura saati: 09.30
Kura yeri: SDÜ Batı Yerleşkesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Toplantı Salonu
Program başlangıcı: 30 Kasım 2026
Program bitişi: 28 Mayıs 2027
Program süresi: 7 ay
Öğrenciler haftada en fazla 3 gün katılacak
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında haftalık yararlanma süresi, günlük 7,5 saat olmak üzere haftada en fazla 22,5 saat ve üç gün olarak uygulanacak. Program kapsamında cumartesi ve pazar günleri de çalışma yapılabilecek.
Programla öğrencilerin üniversite yaşamları sırasında iş deneyimi edinmeleri, çalışma hayatına ilişkin becerilerini geliştirmeleri ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.
Hangi alanlarda faaliyet yürütülecek?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencilerinin farklı alanlarda deneyim kazanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Programın kapsadığı alanlar arasında şunlar bulunuyor:
Sürdürülebilir kampüs faaliyetleri
Kampüs altyapı ve bakım çalışmaları
Sosyal ve kültürel faaliyetler
Akademik ve idari faaliyetler
Toplumsal hizmet ve iş birliği çalışmaları
Öğrenci gelişimi ve uyum faaliyetleri
Dijital dönüşüm ve inovasyon
Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi
İŞKUR Gençlik Programı’na kimler başvurabilir?
Duyuruda belirtilen şartlara göre programa katılmak isteyen öğrencilerin, Süleyman Demirel Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekiyor.
Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ile kaydını dondurmuş veya pasif durumda bulunan öğrenciler program kapsamına alınmıyor. Ayrıca adayların, İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanıyor olmaması şartı aranıyor.
Öğrencilerin başvuru öncesinde duyuruda belirtilen tüm katılım şartlarını incelemeleri önem taşıyor.
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, İŞKUR Gençlik Programı için başvurular 2 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Programa katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.