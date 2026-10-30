Isparta’da bıçaklı kavga: Bir kişi sırtından yaralandı

Isparta’da konser sonrası gençler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kutlubey Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi başlatıldı.

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, saat 22.30 sıralarında Isparta’nın Kutlubey Mahallesi 1002 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konserin ardından gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bir kişi sırtından yaralandı

Kavga sırasında bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ileri sürülürken, bu bilgiye ilişkin resmî bir açıklama olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Polis ekipleri inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Saat 23.50 sıralarında polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.