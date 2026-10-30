Isparta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Isparta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 29.10.2026 22:43
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Isparta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Isparta’da düzenlenen törenler, Türk bayraklarıyla donatılan caddeler ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutlandı. Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanı kent genelinde yaşanırken, 29 Ekim’in anlam ve önemi bir kez daha yüreklerde hissedildi.

Isparta’da 29 Ekim heyecanı

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü dolayısıyla Isparta’da düzenlenen kutlama programlarında bayram coşkusu ön plana çıktı. Törenlerde Türk bayrakları dalgalanırken, askerî birliklerin geçişi ve bayram programına katılan vatandaşların heyecanı, Cumhuriyet’in ortak değerlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen törenlerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesiyle kazanılan değerleri ve gelecek nesillere bırakılan Cumhuriyet mirası bir kez daha hatırlandı.

Vali’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Isparta Valisi, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünün kentte büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirterek Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Vali, mesajında Cumhuriyet’in aziz milletimizin bağımsızlık destanının simgesi olduğuna dikkat çekerek, Ispartalı hemşehrileriyle birlikte bu anlamlı günün sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet’in kuruluşunda büyük fedakârlıklar gösteren kahramanları da unutmayan Vali, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla andı.

Emeği geçenlere teşekkür

Vali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşku içerisinde kutlanmasına katkı sağlayan tüm kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere, güvenlik güçlerine ve Ispartalı vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde Isparta’da yaşanan bayram coşkusu, birlik ve beraberlik duygularını bir kez daha güçlendirirken, Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini de ortaya koydu.

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