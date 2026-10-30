Isparta’da polis aracı ile otomobil çarpıştı

Isparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın ardından sürücüler arasında gerginlik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaza Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi

Kaza, saat 23.04 sıralarında Isparta’daki Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil ile polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.

Kaza sonrası gerginlik yaşandı

Kazanın ardından sürücüler arasında gerginlik yaşandığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar, tarafları sakinleştirmek amacıyla araya girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde gerekli incelemelerde bulundu.

İnceleme başlatıldı

Kazanın meydana gelişine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayla ilgili ayrıntıların yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.