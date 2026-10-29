Tarımda Kimyasal Dönemi Kapanıyor: Isparta’da Domates Güvesine Karşı Biyolojik Mücadelede %100 Başarı!

Isparta Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün üreticilerle birlikte hayata geçirdiği biyolojik mücadele projesi, örtü altı domates üretiminde çığır açtı. Seraya salınan özel avcı böcekler sayesinde domateslere zarar veren domates güvesi tamamen etkisiz hale getirildi .

Isparta’da tarım sektöründe maliyetleri düşüren, kalıntı bırakmayan ve çevre dostu uygulamalar hız kazandı. Atabey ilçesinde üreticilere rehberlik edilen projeyle, kimyasal ilaçların yerini biyolojik mücadele yöntemleri aldı .

Doğanın Kendi Askerleri İş Başında

Yaklaşık 100 dekar örtü altı üretim alanında, 13 üretici ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda domates seralarındaki zararlılara karşı doğanın kendi dengesinden yararlanıldı . Domates güvesi gibi zararlıların kontrolü için çiftleşmeyi önleyici fenomenler kullanılırken, tam 150 bin adet avcı böcek seralara salındı .

Uygulanan bu yenilikçi yöntem sayesinde seralarda zararlıların kökü kazınırken, sezon boyunca hiçbir kimyasal ilaç kalıntısına rastlanmadı .

Üreticilerden Tam Not: "Maliyetler Düştü, Kalite Arttı"

Gözle görülmesi oldukça zor olan ve bitki üzerinde yuva yaparak sezon boyunca bitkiyi koruma altına alan avcı böcekler, zararlıları tek tek avlıyor . Projeye dahil olan üreticiler durumdan oldukça memnun:

Yüksek Verim ve Kalite: Biyoteknik ve biyolojik mücadele yönteminin kullanıldığı üretim sahasında hem yüksek verim elde edildi hem de kimyasal kullanılmadığı için ürünlerin kalitesi ve doğallığı arttı .

Maliyet Avantajı: İlaç maliyetlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte üreticilerin masrafları azaldı; dekar başına elde edilen ürünlerin kalitesi ve ekonomik değeri yükseldi .

Sağlıklı Tüketim: İlaç kalıntısı içermeyen tamamen sağlıklı domatesler, Isparta’daki semt pazarlarında özel tezgahlarda tüketicilerle buluşuyor .