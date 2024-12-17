Geç Kalmayın, Yeni Yıl Yaş Pasta Siparişinizi Şimdiden Verin!

Isparta’da Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinde Yılbaşı Hazırlıkları Başladı: Özel Tasarım Yaş Pastanızı Ayırtın!

Yeni yıla tatlı bir başlangıç yapmak isteyenler için Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, yılbaşı özel yaş pastaları için ön siparişleri almaya başladı. Her gün taze poğaça, tatlı ve tuzlu lezzetleriyle sofraları zenginleştiren Nur Pastanesi, yılbaşına özel tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Birbirinden şık ve lezzetli tasarımlara sahip yaş pastalar, bu yıl da yılbaşı sofralarının gözdesi olacak. Beğendiğiniz pastayı seçip siparişinizi verin, hem tatlı bir yılbaşı kutlaması yapın hem de pastanız zahmetsizce kapınıza kadar gelsin.

Geç Kalmayın, Siparişinizi Şimdiden Verin

Nur Pastanesi yetkilileri, geçtiğimiz yıl yılbaşı pastalarına yoğun bir ilgi gösterildiğini belirterek Ispartalı müşterilere teşekkür etti. Aynı yoğunluğun bu yıl da yaşanması beklendiğinden, yılbaşı pastası alımlarını son güne bırakmamanız öneriliyor.

Zahmetsiz bir yılbaşı hazırlığı için pastanızı erkenden ayırtabilir ve hem özel tasarımı hem de enfes lezzetiyle sofralarınızı taçlandırabilirsiniz.

Sipariş ve İletişim Bilgileri

Telefon Numaraları:

0 532 552 42 84

0 543 932 05 32

Not: Gece 03'e kadar açık.

Adres:

Hisar Mah. 144. Cad. No:15 (Demirköprü)

Yeni yıl heyecanını tatlı bir dokunuşla taçlandırmak için Nur Pastanesi’ne uğramayı unutmayın!



