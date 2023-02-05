Isparta’da "buerger hastalığı" (kol ve bacakta atardamar tıkanıklığı) nedeniyle iki ayağının kesilmesine karar verilen 74 yaşında ki hasta, uygulanan Ozon ve Sülük tedavisiyle yeniden yürümeye başladı.

Mehmet Gönen aşırı sigara tüketimine bağlı olarak yaklaşık 7 ay önce ayaklarında yara oluştu.

Zamanla ilerleyen yara ve bacağına kadar ilerleyen ağrı şikayeti ile hastaneye başvuran Gönen bir süre tedavi gördü.

Ancak durumunda iyileşme olmayan Gönen, ayaklarındaki yaranın ilerlemesi nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadı.

Bunun üzerine ayaklarının kesilmesine karar verilen hasta, son olarak Isparta’da özel bir klinikte bütüncül tıp uygulayan yere başvurdu.

Tetkiklerde Gönen’e "buerger hastalığı" teşhisi konuldu.

Merkezde 5 ay Ozon ve sülük tedavisi uygulanan Gönen'in ayakları kesilmekten kurtuldu.



Sağlam cilt korunarak yaradaki ölü doku ve hücrelerin temizlenmesi işlemi olan bu tedavi ile Gönen yeniden yürümeye başladı.

"Doktorlar ayaklarımın kesileceğini söyledi"

Gönen, gazetecilere, doktorların rahatsızlığının sigara tüketiminden kaynaklandığını belirttiğini aktardı.

Ayaklarında çıkan yara ve yürümede sıkıntı çektiği için doktora gittiğini ifade eden Gönen, "Yaram gittikçe çoğalıyordu. Yürüyemiyordum, ağrı vardı. İlaçlar, iğneler yetersiz kalıyordu. Doktorlar ayaklarımın kesileceğini söyleyince çok korktum. Başka alternatifler aradım” dedi.

“Hastalığım çıkınca Sigarayı bıraktım”

Sigara içmenin çok zararlarını gördüğünü belirten Gönen " Yaklaşık 60 yıl sigara içtim. Yürümede güçlük çekiyordum. Tekerlekli sandalyeye muhtaç hale gelmiştim. Ozon ve sülük tedavisiyle yaralarım kapandı, Korkudan sigarayı bıraktım. Şu anda yürüyebiliyorum. Ağrılarım geçti." Diyen Gönen tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Dr. Hatice Karaköse Örnek hastanın şikayetlerinin damar dolaşım bozukluğu olan buerger hastalığından kaynaklandığını belirtti.

Örnek, hastada iyileşmeyen bir yara ve akıntı, bacağında da ağrı şikayeti olduğunu aktararak “ Hasta bize geldiğinde durumu çok kötüydü 2 ayağı kesilecek duruma gelmişti.10 parmağı mosmor olmuştu. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Ozon ve sülük tedavisi uygulamaya başladık. Yaklaşık bir buçuk aylık tedavi sonrasında hastamız yürümeye ve arabaya sürmeye başlamıştı. Tedavimiz hale devam ediyor. Şu an sağlık durumu gayet iyi ağrıları geçmiş durumda. Mosmor olan ayak parmakları eski haline geri döndü” şeklinde konuştu.

Hastalara çağrıda bulunan Örnek, günümüz şartlarında ozon ve sülük tedavisiyle kol ve ayak kesilmeleri tarih olabileceğini belirtti.