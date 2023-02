Kaleiçi'nde bulunan dilenciler, bölgenin imaj ve tanıtımına olumsuz etki yapmaktadır.

Araç trafiği önemli bir sorundur.

Atatürk Caddesi'nin arka sokaklarında bulunan metruk binalar, güvenlik tehdidi ve görsel kirlilik oluşturmaktadır.

Otelciler gürültü sorunundan mustariptir.

Kirlilik ve çöp sorunu vardır.

Belediyelerin ve ilgili diğer kurumların da katılımı ile bir Kaleiçi Temsil Ofisi kurulmalıdır.

Kaleiçi'nin kurumsal bir kimliğe kavuşması önemli ve elzemdir. Antalya halkı, turistler, esnaf, polis, belediye ve diğer tüm paydaşlar bütünlük içinde ele alıp, orta ve uzun vadeli planlar yapılmalıdır.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Ali Bahar öncülüğündeki ATSO Yönetimi, Kaleiçi bölgesinde bulunan ATSO üyelerinin sorunlarını tespit etmek için çalışma başlattı.Başkan Ali Bahar: "Bizim anlayışımız sonuç alıncaya kadar sorunun peşini bırakmadan, çözüm için gayret göstermektir."Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar öncülüğünde, Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hacısüleyman, 36. Grup Meslek Komite Başkanı ve Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Yetkil, Kaleiçi Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Fikret Çağan ve ATSO Meclis Üyeleriyle beraber, Kaleiçi'ndeki ATSO üyelerini ve esnafı ziyaret ederek talep, öneri ve beklentileri hakkında bilgiler aldı. ATSO heyeti daha sonra Başkan Ali Bahar öncülüğünde, Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen toplantıda, bölgede faaliyet gösteren ATSO üyeleri, Kaleiçi esnafı, esnaf temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.ATSO HERKESE FAYDA SAĞLAYAN BİR KURUM OLACAKToplantıda konuşan Başkan Ali Bahar, Yönetim Kurulu olarak ilk bölgesel toplantıyı Kaleiçi'nde yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. ATSO'nun herkese fayda sağlayan bir kurum haline gelmesinin öncelikli hedefleri olduğunu aktaran Bahar; "Öncelikle 'Antalya Ticaret Sanayi Odası para almaktan başka ne işe yarar' algısını 2 yıl içerisinde yıkacağımızı söyledik. ATSO'nun herkese fayda sağlayan bir kurum haline gelmesi, öncelikli hedefimizdir. Bunun için gerçekten çok çalışıp, çok emek vereceğiz. Gördüğünüz gibi hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, hem AR-GE çalışanlarımız, hem de profesyonel arkadaşlarımızla yanınızdayız. Konuştuğumuz her şey burada not edilecek ve bunların lobisi yapılacak" dedi.ÜYELERİMİZLE AYNI ZEMİNE BASACAĞIZBaşkan Bahar ATSO'nun 'Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşudur' söylemi yerine, 'ATSO, Antalya'nın en büyük lobi kuruluşudur' söylemini benimsediklerini ifade etti. Bahar sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük lobi kuruluşu demek kalkıp sizin için koşacağız demektir. Bizim anlayışımız bu şekildedir. Bize, bölgeyle ilgili her şeyi anlatmanızı rica ediyoruz. Sizler için buradayız. Size çok yakınız. Biz başkancılık oynamaya gelmedik. Sizinle aynı zemine basacağız. Sonuç alıncaya kadar da sorunun lobisini yapacağız. İcra konusunda inatçıyız. Sorunlarınıza bu şekilde yaklaşıp çözme gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.ESNAFIN TALEPLERİToplantıda konuşan esnaf dernek temsilcileri, muhtarlar ve ATSO üyelerinin öne çıkan talepleri şu şekilde sıralandı;