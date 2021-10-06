Başdeğirmen: “Spora ve sporcuya önemli destekler veriyoruz”



Isparta’da bilardo sporunun daha da ileriye gitmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiren ve bu noktada Ankara’dan bir spor kulübünü devralarak, merkezini şehre taşıyan bilardo gönüllüleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, şehrin tanıtımına katkı sunmak adına yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Merkezi Isparta’ya taşınan kulübün yöneticiliğini yapan ve sporcu olarak görev yapan bilardo gönüllüleri şehrin en iyi şekilde tanıtımını yapacaklarını dile getirirken, önemli başarılara imza atacaklarını dile getirdiler. Başkan Başdeğirmen’i ziyarete Milli Hakem ve yönetici Özcan Cengiz, Milli Hakem ve Bilardo Antrenörü Ziya Öztürk, Türkiye Bilardo Şampiyonu İbrahim Altuntaş, bilardocu Mustafa Yavuz Öz katıldı.

Bilardo sporu ve devralınan kulüp ile ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgiler veren Milli Hakem ve yönetici Özcan Cengiz, “Kulübü Isparta’mıza kazandıralım fikri oluştu. Bu kulübümüzle Isparta’mızın tanıtımını da yapmış olacağız. Bilardo sporu büyük bir kitle tarafından beğeni ile izleniyor, bunda Isparta isminin geçmesinin iyi olacağını düşündük” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, spora her konuda destek verdiklerini ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti. Isparta’daki futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerine destek verdiklerini belirten Başkan Başdeğirmen, Belediye Spor Kulübü olarak da çeşitli branşlarda önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. Belediye olarak etkin olan her türlü spor dalına ve sporcusuna önemli destekler verdiklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Sizlerde turnuva düzenliyorsunuz, şehir dışından sporcular, izleyiciler getiriyorsunuz. Bu spor dalımızın da gelişmesi için bizlerde destek veririz” görüşlerinde bulundu.