GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Memurlar için büyük müjde!

Memurlar için büyük müjde!
ISPARTA
37 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Memurlara büyük müjde! Erdoğan 3600 ek gösterge talimatını verdi

Toplu sözleşme görüşmelerinde kayıt altına alınan ve yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda gözler Meclis’te. Bu konuda yapılacak düzenlemeyle ve özellikle emekli memurun maaşında 1.000 liraya varan artış olacak. İkramiyelerdeki artış da 30 bin lirayı bulacak. İşte 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri...

  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sırasında 3600 ek gösterge konusundaki çözümün ilk sinyalini vermişti.
3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirten Bilgin, “Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclis’in inisiyatifinde” demişti.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sendikaların genel başkanlarından oluşan heyet ile Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların başlatılmasını ve 2022 yılı içerisinde tamamlanmasının talimatını verdi.

MAAŞI YÜKSELTİYOR

Posta'da yer alan habere göre Meclis, 2.5 aylık aranın ardından 1 Ekim’de açıldı. Yeni yasama yılında 2018’den bu yana gündemde olan 3600 ek gösterge sorununun da çözüme kavuşturulması bekleniyor. Peki nedir bu ek gösterge?
Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı’na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (20-50 lira arasında) karşın, emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artırıyor.

KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018’de yaptığı bir konuşmada, 3600 ek gösterge verileceklerin kapsamının polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idareciler olduğunu açıklamıştı.
Memurlar ve sendikalar ise bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar için de bir ek gösterge rakamı belirlenmesini istiyor. Memurlardan 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen kesimde halen ek göstergesi 2200 olan da var, 3000 olan da.
Ek göstergenin 2200’den veya 3000’den 3600’e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor. Sendikalar artık kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor. Tabii bu taleplerin maliyet etkisi de analiz ediliyor.

ARTIŞ NE KADAR OLUYOR?

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor.
Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor.
Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

İKRAMİYEYİ DE ETKİLİYOR MU?

Emekli ikramiyesinin tutarının hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.
Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.
Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.
Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Seymenoğlu öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
​Davraz Turizm Merkezi’nde Zambak Ekimi Yapıldı​DAVRAZ TURİZM MERKEZİ’NDE ZAMBAK EKİMİ YAPILDI
Bilim insanları açıkladı Kovid-19’dan kötü haber
Memurlar için büyük müjde!
Isparta İşkur'dan 55 kişilik TYP-iş arayanlar bu habere dikkat!
Isparta'da inşaat malzemeleri hırsızlığı olayı
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon
ISPARTA'DA GÜNDEM OTO MÜZİK, SESİ GERÇEK TONLARI İLE DİNLETİR!
WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?
''Eskisinden daha fazla dikkat edin!''
Isparta'daki 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı
E-DEVLET'TEN SIZINTI AÇIKLAMASI
BAKAN KOCA "KORUYUCULUK DÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ
Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Peş peşe açıklamalar! Şoke eden iddia!
Günün koronavirüs tablosu açıklandı! Endişe verici
Türkiye'den Whatsapp, Instagram ve Facebook'a tepki!
ISPARTA'DA TELEFON ADINA HERŞEY TELALEM'DE!
AŞILAMAYA RAĞMEN NEDEN VAKALAR BİTMİYOR?
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
SİGARAYA ZAM GELDİ
EĞİRDİR 2.500 ÖĞRENCİYLE HAREKETLENDİ
Isparta Valisi Seymenoğlu. Uluborlu'da
KAYA BALIK ISPARTA'DA BALIĞIN EN TAZE NOKTASI
Burdur'da şiddetli deprem!
Isparta'da Köylerin Altyapı Hizmetleri İçin 62 Proje YürütülüyorISPARTA'DA KÖYLERİN ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN 62 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

KAYA BALIK ISPARTA'DA BALIĞIN EN TAZE NOKTASIKAYA BALIK ISPARTA'DA BALIĞIN EN TAZE NOKTASI03 Ekim 2021
EĞİRDİR 2.500 ÖĞRENCİYLE HAREKETLENDİEĞİRDİR 2.500 ÖĞRENCİYLE HAREKETLENDİ03 Ekim 2021
Isparta'da konteyner evler için Davraz Prefabrik en iyi çözümü sunuyor!Isparta'da konteyner evler için Davraz Prefabrik en iyi çözümü sunuyor!01 Ekim 2021
TÜRKER ET, BİR ETTEN DAHA FAZLASINI SUNUYOR!TÜRKER ET, BİR ETTEN DAHA FAZLASINI SUNUYOR!02 Ekim 2021
ISPARTA'DA GÜNDEM OTO MÜZİK, SESİ GERÇEK TONLARI İLE DİNLETİR!ISPARTA'DA GÜNDEM OTO MÜZİK, SESİ GERÇEK TONLARI İLE DİNLETİR!05 Ekim 2021
KOVİD-19 HAPI GELİŞTİRİLDİKOVİD-19 HAPI GELİŞTİRİLDİ01 Ekim 2021
Çiğdem Gül Isparta'da sahne alıyorÇiğdem Gül Isparta'da sahne alıyor02 Ekim 2021
Isparta'da bowling oynamak için mükemmel bir yer!Isparta'da bowling oynamak için mükemmel bir yer!30 Eylül 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru04 Ekim 2021
Elektriğe zam geldi mi?Elektriğe zam geldi mi?01 Ekim 2021
SİGARAYA ZAM GELDİSİGARAYA ZAM GELDİ04 Ekim 2021
Trafik Eğitim Tırı Isparta’daTrafik Eğitim Tırı Isparta’da29 Eylül 2021
ISPARTA'DA ARAÇ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADIISPARTA'DA ARAÇ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI30 Eylül 2021
AŞILAMAYA RAĞMEN NEDEN VAKALAR BİTMİYOR?AŞILAMAYA RAĞMEN NEDEN VAKALAR BİTMİYOR?04 Ekim 2021
WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?05 Ekim 2021
ATABEYDE ÖNEMLİ BİR YATIRIM DAHA...!ATABEYDE ÖNEMLİ BİR YATIRIM DAHA...!01 Ekim 2021
Isparta'yı "Keşif Isparta" ile KeşfetIsparta'yı "Keşif Isparta" ile Keşfet02 Ekim 2021
YÖK'TEN EK SINAV HAKKI KARARI! YÖK'TEN EK SINAV HAKKI KARARI! 01 Ekim 2021
SENİRKENT'TE PLASTİK KASA FABRİKASI KURULACAKSENİRKENT'TE PLASTİK KASA FABRİKASI KURULACAK01 Ekim 2021
Isparta'da Köylerin Altyapı Hizmetleri İçin 62 Proje YürütülüyorIsparta'da Köylerin Altyapı Hizmetleri İçin 62 Proje Yürütülüyor02 Ekim 2021