Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Büyükhacılar Köyü sakinleriyle bir araya geldi.Vatandaşlar ve Muhtar Mehmet Buğday’ın daveti üzerine köye ziyaret gerçekleştiren Başkan Başdeğirmen, istek talep ve önerileri dinledi. Köy Muhtarı Mehmet Buğday, “Başkanım bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiğiniz için şahsım ve köy sakinlerim adına teşekkür ederim” derken, köylerinin belediyenin temizlik aracından ve haşere ile mücadelede ilaçlamasından faydalandığını belirtti. Buğday, “Her noktada bizlere yardım ediyorsunuz” ifadesinde bulundu. Muhtar Buğday, kahve bahçesinin kilit parke ile döşenmesini, yeni su deposu için fayans ihtiyaçlarının bulunduğunu, köylerindeki bir bölüm sokağın freze asfaltı ile kaplanması ve çocuk parkı yapımı ile voleybol sahasına briket talep etti.Seçimlerden önce Isparta merkezin 44 mahallesinin bulunduğunu, ancak 45,46,47. mahallelerinin de Büyükhacılar, Küçükhacılar, Aliköy gibi yerleşim alanları olarak devam edeceğini söylediğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu sözümüzün arkasındayız” diyerek taleplerin yerine getirileceğini kaydederken çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını dile getirdi.Başkan Başdeğirmen’in vatandaşlarla buluşmasının hemen arkasından köyün talepleri bir bir yerine getirildi. Köy kahvehanesinin önü kilit parke taşı ile döşenirken, talep edilen briket, yeni içme suyu deposu için kullanılacak alanların fayansları ile briketler ulaştırıldı. Bir sokağın freze atığı ile kaplanması işi de tamamlandı.Büyük bir hızla hizmetlerin köylerine ulaştırılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden ve Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Köy Muhtarı Mehmet Buğday, “Başkanımızı köyümüze davet etmiştik, davetimize icabet etti. Bazı taleplerimiz olmuştu, başkanımız sağ olsun hepsini anında yerine getirdi. Şahsım ve köy sakinlerim adına ilgisinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.Büyükhacılar sakinleri de köylerine kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar, “Başkanımızın verdiği sözler hemen ertesi gün yapıldı. Bu kadar hızlı bir çalışmayı beklemiyorduk. Kendisinden çok memnunuz. Başkanımıza bizleri kırmayarak buraya kadar geldiği, sorunlarımızı dinlediği ve hemen çözüme kavuşturduğu için teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.