Gelendost’ta elma alımına ara verildi: Üreticiler endişeli

Isparta’nın elma üretimiyle öne çıkan ilçesi Gelendost’ta, fabrikaların çürük elma alımına geçici olarak ara verdiği bildirildi. Nakliye sorunları ve yağışların süreci zorlaştırdığı belirtilirken, üreticiler alımların ne zaman yeniden başlayacağını merak ediyor.

Gelendost’ta elma üreticileri bekleyişte

Isparta’nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Gelendost’ta, elma alımında yaşanan aksaklıklar üreticilerin gündemine geldi. Fabrikaların çürük elma alımına geçici olarak ara vermesi nedeniyle bölgede ürünlerin değerlendirilmesi konusunda sıkıntılar yaşandığı bildirildi.

Elma üretiminin yoğun olduğu ilçede, hasat döneminde ortaya çıkan bu durum üreticileri düşündürüyor. Alım sürecindeki belirsizlik, ürünlerini değerlendirmek isteyen çiftçilerin önündeki önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Nakliye ve yağışlar süreci zorlaştırıyor

Bölgede yaşanan nakliye sorunlarının yanı sıra yağmur yağışlarının da elma alım sürecini olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Yağışlı hava, ürünlerin taşınmasını ve uygun koşullarda muhafaza edilmesini güçleştirebilirken, bekleyen elmalarda kalite kaybı yaşanması riskini de artırabiliyor.

Özellikle çürük elmaların alımında yaşanan aksaklıkların, ürünlerini fabrikalara ulaştırmak isteyen üreticiler açısından ek güçlük oluşturduğu belirtiliyor.

Üreticilerin gözü yeniden başlayacak alımlarda

Alımlara verilen aranın ne zaman sona ereceği ise henüz netlik kazanmış değil. Üreticiler, fabrikaların yeniden alıma başlamasıyla birlikte ürünlerini değerlendirme imkânına kavuşmayı bekliyor.

Gelendost’ta elma alım sürecinin normale dönmesi, hem üreticilerin elindeki ürünlerin değerlendirilmesi hem de hasat döneminde yaşanan sorunların azaltılması açısından önem taşıyor.

Fabrikaların alımlara ne zaman yeniden başlayacağı ve nakliye sorunlarının nasıl çözüleceği, önümüzdeki süreçte bölgedeki üreticilerin yakından takip edeceği konular arasında yer alıyor.